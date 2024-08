Une nouvelle fuite montre les tailles des iPhone 16 Pro

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs assurent que la nouvelle gamme d’iPhone 16 aura des changements concernant la taille des écrans. Apple aurait prévu d’augmenter la taille du modèle Pro Max ainsi que du modèle Pro pour offrir un meilleur confort lors de l’utilisation !

Les nouvelles tailles des iPhone 16

Une photo publiée récemment sur X par le leaker Sonny Dickson a confirmé (une fois de plus) les nouvelles tailles des écrans des iPhone 16. Cette image montre les quatre versions côte à côte avec leurs dimensions précises.

iPhone 16 standard : ce modèle conserve un écran de 6,1 pouces, maintenant une tradition instaurée avec l’iPhone 12.

iPhone 16 Pro : l’écran augmente légèrement pour atteindre 6,3 pouces, ce qui va offrir plus d’espace visuel sans compromettre l’utilisation à une main.

iPhone 16 Plus : Pas de changement pour ce modèle, qui reste à 6,7 pouces, une taille appréciée par les clients.

iPhone 16 Pro Max : Le changement le plus important se trouve ici avec un écran qui s’étend jusqu’à 6,9 pouces, le plus grand jamais vu sur un iPhone.

Évolution des tailles d’écran dans les séries d’iPhone

Depuis 2020 et l’iPhone 12, les écrans de 6,1 et 6,7 pouces sont devenus un classique pour les modèles standard et Plus/Pro Max. Cependant, cette nouvelle fuite indique une volonté d’Apple de segmenter davantage sa gamme en offrant des écrans encore plus grands sur les modèles haut de gamme, ce qui devrait renforcer l’attractivité.



En choisissant d’étirer les écrans des modèles Pro, Apple espère une augmentation des ventes de ces versions, qui offrent généralement une meilleure marge de profit pour la marque. Pour les utilisateurs, bien que tout le monde n’apprécie pas les grands écrans, cette augmentation de taille peut améliorer l’expérience visuelle pour des activités comme le visionnage de vidéos et les jeux. Les fans du « mini » seront évidemment très déçus !



