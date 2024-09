WiFi 7 sur les iPhone 16 : quelle box internet propose ce nouveau WiFi en France ?

C'est désormais officiel, Apple a annoncé ce soir une nouvelle gamme d'iPhone 16 avec une caractéristique qui va intéresser beaucoup de personnes : la compatibilité avec le WiFi 7. Cette initiative de la part d'Apple qui concerne les quatre nouveaux iPhone va permettre des débits descendants et montants nettement plus importants, ce qui va favoriser les téléchargements de contenus, mais aussi les jeux en ligne depuis l'iPhone.

Le WiFi 7, où le trouver en France ?

En France, on trouve facilement des box internet compatibles avec le WiFi 5, le WiFi 6 et le WiFi 6E, cependant cela devient largement plus compliqué de trouver des box internet compatibles avec le WiFi 7. En réalité, il n'y a qu'un seul fournisseur d'accès à internet qui propose le WiFi 7 en date du 9 septembre 2024, il s'agit de : Free. Le FAI de Xavier Niel propose le WiFi 7 depuis janvier 2024 avec la Freebox Ultra, le nouveau modèle haut de gamme qui a pour mission de remplacer la légendaire Freebox Delta qui a fait les beaux jours de Free pendant plusieurs années.



En janvier, quand Free a lancé la Freebox Ultra avec le WiFi 7, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux trouvaient cela ridicule étant donné qu'il y avait peu d'appareils compatibles WiFi 7 et encore moins les appareils Apple qui avaient tous le WiFi 6E maximum. À l'époque, Free en avait conscience, mais souhaitait plutôt anticiper afin de combler de futurs besoins qu'auront les abonnés Freebox. Ces besoins semblent apparaître aujourd'hui puisque Apple a dévoilé ce soir 4 nouveaux iPhone 16 compatibles avec le WiFi 7.

Pour bénéficier pleinement du WiFi 7 dès le déballage de votre nouvel iPhone, vous avez deux solutions :

Acheter un routeur WiFi 7 sur Amazon ou un autre revendeur, mais c'est loin d'être la solution la plus économique

Souscrire une offre Freebox Pop ou Freebox Ultra

Free propose actuellement le WiFi 7 dans 3 de ses offres : la Freebox Pop, la Freebox Ultra Essentiel et la Freebox Ultra. Vous pourrez obtenir un Server compatible avec le WiFi 7 dès la souscription uniquement si vous possédez la fibre à votre adresse. Dans le cas contraire, la Freebox Ultra vous sera inaccessible (car exclusivement disponible en Fibre) et la Freebox Pop vous sera livré avec un Server Pop qui ne sera pas compatible WiFi 7.

Pour le moment, SFR, Bouygues Telecom et Orange ne proposent pas encore de box compatibles avec le WiFi 7. On imagine toutefois que cela devrait arriver sous peu, car la demande pour le WiFi 7 va s'intensifier avec l'arrivée des iPhone 16 sur le marché dès le 20 septembre.

Les avantages du WiFi 7

Le WiFi 7 a plusieurs avantages :

Il peut atteindre des vitesses théoriques 4,8 fois plus rapide que le WiFi 6. Cela est rendu possible grâce à une meilleure modulation (4096-QAM) et l'utilisation de bandes de fréquence plus larges (jusqu'à 320 MHz).

que le WiFi 6. Cela est rendu possible grâce à une meilleure modulation (4096-QAM) et l’utilisation de bandes de fréquence plus larges (jusqu’à 320 MHz). Bien sûr, vous n'atteindrez jamais. Le WiFi 7 est conçu pour des applications nécessitant une latence très faible, comme les jeux en ligne, la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR) et les vidéos en haute définition.

Une des innovations clés est la gestion simultanée de plusieurs bandes de fréquence (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz), ce qui permet une transmission plus efficace des données. Cela aide à éviter les interférences et à améliorer la stabilité du réseau.

Le WiFi 7 augmente la capacité de MU-MIMO (Multiple User, Multiple Input, Multiple Output), ce qui permet à davantage d'appareils de se connecter simultanément sans affecter les performances.

Pour résumer, le WiFi 7 est une avancée majeure par rapport aux générations précédentes, notamment en termes de vitesse, de gestion des interférences et de latence. Il est particulièrement bien adapté pour les environnements denses et les applications de nouvelle génération, comme les jeux en streaming, la réalité augmentée et virtuelle, ainsi que les appareils IoT qui nécessitent des connexions simultanées stables et rapides.



Maintenant que les iPhone 16 sont compatibles avec le WiFi 7, votre iPhone va pouvoir bénéficier de débits nettement plus importants et d'un meilleur confort de navigation. Il vous suffit plus qu'un routeur compatible et vous pourrez en profiter !

