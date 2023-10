Le premier routeur WiFi 7 de Netgear bientôt disponible en France

Netgear a souvent eu la réputation d’être en avance sur son temps, ça se confirme encore une fois avec cette nouveauté que s'apprête à sortir l’entreprise. Alors que les premiers équipements compatibles WiFi 7 vont sortir massivement courant 2024, Netgear vous propose déjà un routeur compatible avec la future norme WiFi. On retrouve des engagements et des promesses particulièrement intéressantes !

Un débit et une couverture WiFi qui vont vous époustoufler

La révolution du WiFi est en marche en France et le pionnier est Netgear, un spécialiste du WiFi avec un quart de siècle d’expérience. Le 24 octobre prochain, le géant de la connectivité lance son dernier bijou technologique : le routeur tri-bande NETGEAR Nighthawk RS700S, embarquant la technologie WiFi 7, à retrouver probablement sur l'iPhone 16 Pro l'an prochain.



Ce nouveau modèle promet des vitesses hallucinantes allant jusqu’à 19 Gb/s, presque le double de la génération précédente. Dans un contexte français où les offres Internet en Fibre proposent des débits de 2 Gb/s, 5 Gb/s et même 8 Gb/s, l’arrivée de ce routeur tombe à pic. Les besoins n’ont jamais été aussi grands : débits vidéo en augmentation, visioconférences en hausse, multiplication du télétravail, jeux en ligne toujours plus gourmands et des expériences AR/VR toujours plus immersives.

Si l’on se souvient de la révolution du WiFi 6E avec l’ouverture de la bande de 6GHz, le RS700S va encore plus loin avec ces spécificités :

Performance : Atteignant des vitesses de 19 Gb/s.

: Atteignant des vitesses de 19 Gb/s. Connectivité : Doté d’un port Internet 10 Gb/s et de 5 ports filaires (Ethernet) : 1 port 10 Gb/s et 4 ports 1 Gb/s.

: Doté d’un port Internet 10 Gb/s et de 5 ports filaires (Ethernet) : 1 port 10 Gb/s et 4 ports 1 Gb/s. Sécurité : Service NETGEAR Armor™ Powered by Bitdefender® intégré, garantissant une protection maximale de tous les appareils connectés.

: Service NETGEAR Armor™ Powered by Bitdefender® intégré, garantissant une protection maximale de tous les appareils connectés. Design : Un châssis effilé doté d’antennes hautes performances assurant une couverture à 360 degrés, capable de supporter jusqu’à 200 appareils simultanément et offrant une couverture WiFi jusqu’à 250 m2, tout cela dans un profil compact pour réduire l’encombrement.

David Henry, Président de la division Produits & Services Connectés chez Netgear, n’a pas manqué de souligner les innovations techniques que recèle cet appareil, notamment les canaux haute capacité 320 MHz & 4K-QAM, un fonctionnement « Multi-Link », un temps de latence très réduit, sans oublier le port Ethernet et LAN 10 Gb/s.



Mais ce n’est pas tout, car Netgear voit loin. De futures fonctionnalités sont déjà en préparation, dont la mise en réseau via la fonction « Nighthawk Mesh », la création de “Réseau WiFi prioritaire” et “Réseau WiFi IoT”, ainsi qu’une mise à jour Firmware prévue au 1er trimestre 2024.



Le NETGEAR Nighthawk RS700S sera disponible en France le 24 octobre au prix de 899€. Une somme certes conséquente, mais à la hauteur de ce que promet ce monstre de technologie.