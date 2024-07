Le TP-Link Routeur WiFi 6 est en promotion

Vous possédez une box internet qui n'a que le WiFi 5 et vous avez envie de profiter du WiFi 6 sans devoir aller vers un abonnement plus cher tous les mois ? Il serait peut-être temps d'étudier l'option du routeur WiFi tiers qui vous permettra d'obtenir de meilleurs débits en WiFi sur l'ensemble de vos appareils (à condition qu'ils soient compatibles WiFi 6). TP-Link propose en ce moment une belle remise sur son routeur WiFi 6, une offre qui est décrite comme étant à "durée limitée".

Profitez de -21% sur ce routeur

WiFi 6

Vous commencez à être fatigué des débits lents en WiFi ? De la portée insuffisante du signal émis par votre box internet ? TP-Link répond présent avec son routeur WiFi 6 ultra-performant qui va complètement changer le réseau internet à votre domicile. Pour une durée limitée, la marque propose en ce moment son routeur WiFi 6 à un tarif exceptionnel de 69,99€, il est normalement commercialisé à 89€.

Des arguments de taille qui valent le coup

Ce routeur WiFi 6, conçu pour répondre aux besoins d'une connectivité moderne, offre des vitesses allant jusqu'à 2402 Mbps sur la bande 5 GHz et 574 Mbps sur la bande 2,4 GHz. Ces débits élevés garantissent un streaming vidéo fluide et des téléchargements rapides, même lorsque plusieurs appareils sont connectés simultanément.



L'une des caractéristiques les plus appréciables de ce routeur est sa capacité à couvrir de larges espaces grâce à quatre antennes externes à gain élevé et la technologie Beamforming. Cette combinaison permet d'étendre un signal WiFi puissant et fiable à travers toute la maison, sans zones mortes ni interruption.



Également, la latence ultra-faible est un atout majeur pour les amateurs de jeux en ligne et de streaming vidéo qui ne peuvent pas forcément passer par un câble Ethernet ou un CPL. Grâce à la technologie OFDMA, le routeur permet à plusieurs personnes de partager une même bande passante, réduisant ainsi la latence et améliorant l'expérience utilisateur lors d'activités gourmandes en bande passante.



Le routeur excelle également dans sa capacité à connecter un nombre plus élevé d'appareils simultanément. Les technologies OFDMA et MU-MIMO multiplient par quatre la capacité de transmission, rendant ce routeur idéal pour les foyers connectés où smartphones, tablettes, consoles de jeux et autres appareils IoT coexistent. La compatibilité avec le système OneMesh de TP-Link est un autre point fort. Cette fonctionnalité assure une couverture WiFi homogène dans toute la maison, permettant aux utilisateurs de se déplacer sans subir de coupures ni de retards dans la connexion.

La promesse de la sécurité

Sur le plan de la sécurité, le routeur est équipé de la norme de sécurité WPA3, la plus récente et la plus robuste pour les réseaux WiFi personnels. Cette protection est renforcée par TP-Link HomeShield, qui offre des fonctionnalités avancées pour sécuriser les données et préserver la confidentialité des utilisateurs. Bien que certaines de ces fonctions nécessitent un abonnement à HomeShield Pro, elles représentent un investissement judicieux pour ceux qui prennent au sérieux la sécurité de leur réseau domestique.



Avec ces caractéristiques, le routeur WiFi 6 de TP-Link s'impose comme une solution incontournable pour quiconque cherche à améliorer sa connectivité domestique tout en assurant une expérience utilisateur fluide et sécurisée. Nous avions d’ailleurs testé le modèle WiFi 6E de TP-Link l’an passé, excellent mais bien plus cher.

J'achète le routeur WiFi 6 de TP-Link à 69,99€ au lieu de 89€ (-21%)

Les abonnés Amazon Prime bénéficient de la livraison en 1 jour ouvré

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.