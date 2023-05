Promotion : l'ampoule connectée Wi-Fi de TP-Link avec Alexa et Google Home est à 7,99€

De plus en plus de Français investissent dans des appareils domotiques pour leur domicile, si les prises connectées sont parmi les produits les plus populaires, les ampoules connectées rencontrent elles aussi beaucoup de succès. Si vous cherchez à renouveler vos ampoules ou acheter vos premières ampoules Wi-Fi, nous avons un bon plan pour vous !

TP-Link brade le prix de son ampoule connectée Tapo

TP-Link propose en ce moment une promotion à durée limitée sur son ampoule LED qui se connecte à votre WiFi. Normalement vendue au tarif de 14,90€, l'ampoule Tapo passe temporairement sous la barre symbolique des 10€.

La particularité de cette ampoule, c'est qu'elle possède plusieurs caractéristiques intéressantes, dans un premier temps, elle fonctionne par réseau sans hub, pas besoin d'ajouter un équipement supplémentaire qui servira d'intermédiaire.



Vous avez plusieurs choix pour la contrôler, soit depuis une application dédiée qui est disponible sur iOS et Android ou par un assistant vocal : Alexa d'Amazon ou Google Assistant. L'expérience peut être fort sympathique si vous avez une enceinte connectée d'Amazon ou de Google à votre domicile, vous pourrez formuler des commandes du type : "Alexa, allume la lumière".

TP-Link propose aussi de la programmation, il sera possible de planifier l'activation et la désactivation de votre éclairage à des horaires précise. Par exemple, vous pourrez dire (via l'application) d'allumer automatiquement la lumière à 19h30 quand vous rentrez du travail, le choix des jours est également réalisable.



Le fabricant de l'ampoule Tapo a aussi travaillé sur l'économie d'énergie, cette ampoule économise jusqu'à 85% d'énergie par rapport à une ampoule LED concurrente. Niveau sécurité, attendez-vous à une protection contre les décharges électriques grâce à un boîtier de sécurité coulissant.

Pour ceux qui veulent des couleurs...

On a un autre bon plan by TP-Link !



La même ampoule avec 16 000 000 teintes de couleurs est aussi en promotion à un tarif légèrement plus élevé. Obtenez-la à un prix de 8,90€ au lieu de 9,90€ soit une réduction de -10%.

