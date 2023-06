Bon plan : un ventilateur colonne connecté compatible Siri, Alexa et Google Assistant à -18%

1 com

Vous l'avez probablement remarqué, il y a déjà quelques semaines, les températures augmentent à grande vitesse partout en France. Comme chaque année, beaucoup de Français choisissent d'anticiper l'arrivée de la canicule en investissant dans un ventilateur. Cependant, une personne adepte des nouvelles technologies ne va pas acheter un simple ventilateur, elle va privilégier l'achat d'un ventilateur connecté pour le programmer, activer un minuteur pour l'extinction, le démarrer d'une commande vocale... Bref, le confort et la modernité qu'on recherche tous au quotidien !

Un ventilateur colonne connecté de qualité en promotion

Avec la canicule qui arrive, il est conseillé d'investir dès maintenant dans un ventilateur pour profiter des meilleures promotions et des stocks disponibles. Parmi les bons plans à retrouver sur Amazon, on peut apercevoir un ventilateur colonne connecté avec des caractéristiques très intéressantes et une grande compatibilité avec les assistants vocaux.

Commercialisé temporairement à 79,58€ au lieu de 97,08€ (-18%), ce ventilateur colonne a plusieurs arguments convaincants :

De nombreux réglages : possibilité de choisir la vitesse, de sélectionner le mode en fonction du moment (nuit, naturel et normal), de créer une minuterie pour l'extinction...

: possibilité de choisir la vitesse, de sélectionner le mode en fonction du moment (nuit, naturel et normal), de créer une minuterie pour l'extinction... Une connectivité avec une application dédiée : grâce à l’app HomeWizard Climate (disponible gratuitement), vous pouvez contrôler le ventilateur depuis votre iPhone ou votre smartphone sous Android depuis chez vous ou à l'extérieur.

: grâce à l’app HomeWizard Climate (disponible gratuitement), vous pouvez contrôler le ventilateur depuis votre iPhone ou votre smartphone sous Android depuis chez vous ou à l'extérieur. Oscillant : la colonne du ventilateur est capable de tourner à 80° pour assurer une répartition de l'air frais homogène dans votre pièce.

: la colonne du ventilateur est capable de tourner à 80° pour assurer une répartition de l'air frais homogène dans votre pièce. Un design classe et moderne : la marque a privilégié un design premium avec une finition en inox brossé

La connectivité

Pour le côté geek de ce produit, vous profiterez d'une application iOS et Android vous permettant de démarrer ou arrêter votre ventilateur, de régler la vitesse de la ventilation, de gérer la vitesse à laquelle il tourne ou encore de régler le minuteur (de 1 à 8 heures) afin de ne pas dormir toute la nuit avec le ventilateur en marche.



Vous pourrez également bénéficier d'une compatibilité avec tous les assistants vocaux du marché, il prend en charge Siri, Amazon Alexa et Google Assistant, de quoi convenir à chaque écosystème. En ce qui concerne la connexion, le ventilateur pourra rejoindre votre réseau WiFi en 2,4 GHz seulement, assurez-vous avant de l'acheter que la pièce où vous souhaitez l'installer est bien couverte par votre WiFi, sinon les fonctionnalités via smartphone/assistants vocaux ne marcheront pas. À noter tout de même que des boutons sur le dessus du ventilateur permettent de le contrôler manuellement et vous aurez aussi une petite télécommande de fournie (sans les piles). Le fait de passer par un smartphone ou une commande vocale n'est pas du tout obligatoire.

Les autres détails à savoir

Ce ventilateur n'est pas disponible sur batterie, il sera nécessaire de le brancher à une prise électrique en permanence pendant son fonctionnement. Au niveau du bruit qu'il émet, d'après le fabricant, le bruit est plutôt discret puisque celui-ci est de 54 dB seulement. Dernier point tout de même important, il a une hauteur de 105 cm, ce qui représente plus ou moins la moyenne des ventilateurs colonne vendue sur le marché.



Globalement, ce ventilateur colonne connecté a un excellent rapport qualité/prix, il conviendra aux clients exigeants sur la puissance de la ventilation comme aux geeks qui adorent avoir des objets connectés à leur domicile.

Commercialisé depuis plus de 4 ans sur Amazon, ce ventilateur possède une note de 3,8/5 avec 480 évaluations. Les utilisateurs ont attribué une note de : 4,4/5 pour le style, 4,2/5 pour la facilité à le monter, 4/5 pour le contrôle à distance et 3,4/5 pour le niveau de bruit.

