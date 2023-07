Prime Day : améliorez la couverture du WiFi chez vous grâce à ces répéteurs WiFi en promotion

QLOCOM 2023 Nouveau Répéteur WiFi Puissant 1200Mbps Amplificateur WiFi



Le répéteur WiFi QLOCOM offre des vitesses rapides bi-bande de 5 GHz et 2,4 GHz jusqu'à 1167 Mbps. Il étend la couverture WiFi jusqu'à 120 m2 et offre une configuration facile via le bouton WPS. Il est compatible avec différents réseaux et offre une sécurité avancée avec des protocoles de cryptage.



Prix : disponible dès maintenant à 50,40€ au lieu de 63€ (-20%)

TP-Link Répéteur WiFi 6 Mesh RE700X, Amplificateur WiFi AX3000 Mbps Couvre jusqu'à 150 m²



Le répéteur WiFi 6 offre des vitesses rapides et fiables, permettant un streaming, des jeux et des téléchargements fluides. Il permet également de connecter votre décodeur TV en WiFi pour une installation flexible. Il est compatible avec différentes box Internet et offre la possibilité de créer un réseau Mesh avec d'autres produits TP-Link OneMesh. L'installation est simple et il dispose d'un port Ethernet gigabit pour connecter des périphériques câblés.



Prix : disponible dès maintenant à 59,99€ au lieu de 84,90€ (-29%)

TP-Link Répéteur WiFi (RE190)



Le répéteur WiFi RE190 est un appareil pratique qui vous permet d'étendre la couverture WiFi dans votre maison. Doté de trois antennes internes, il peut augmenter la portée du signal jusqu'à 90 m², ce qui vous permet de bénéficier d'une connexion Internet stable dans des zones éloignées ou à l'étage supérieur de votre domicile. En plus d'étendre la portée, le RE190 peut également connecter jusqu'à 15 appareils simultanément, tels que des smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables, etc. Cela signifie que vous pouvez profiter d'une connexion WiFi sans interruption sur tous vos appareils.



Prix : disponible dès maintenant à 20,99€ au lieu de 24,99€ (-16%)

Répéteur WiFi AC 1200 Mbit/s



Le répéteur WiFi bi-bande offre des vitesses de connexion allant jusqu'à 1200 Mbps (300 Mbps en 2,4 GHz et 867 Mbps en 5,8 GHz) et prend en charge plusieurs appareils simultanément, sans interruptions. Grâce à sa double bande, il offre une connexion plus rapide et plus stable. La bande de 2,4 GHz a une portée plus étendue, tandis que la bande de 5,8 GHz offre une vitesse plus élevée sur de courtes distances.

Grâce à ses quatre antennes puissantes, ce répéteur offre une couverture WiFi complète à 360 degrés, éliminant les zones mortes dans votre maison. Vous pouvez vous connecter au WiFi de manière fluide et sans décalage, que vous soyez au sous-sol ou au dernier étage. Il est facile à installer, il vous suffit de le brancher et de suivre les instructions du manuel.



Prix : disponible dès maintenant à 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Répéteur WiFi 1200Mbps, Amplificateur sans Fil Dual Band WiFi Booster, jusqu'à 200m² et 35 appareils



Le répéteur WiFi AC1200 étend la couverture WiFi existante avec une connexion haut débit jusqu'à 1200 Mbps. Il prend en charge jusqu'à 35 appareils et offre un WiFi rapide pour le streaming HD et les jeux en ligne. Il dispose d'un port Ethernet pour connecter des appareils câblés et peut être utilisé en mode point d'accès. L'installation est facile et il offre une sécurité avancée pour votre réseau sans fil. Son design compact s'intègre discrètement dans votre environnement.



Prix : disponible dès maintenant à 30,68€ au lieu de 37,99€ (-19%)

Amplificateur Wi-Fi 6 maillé Amazon eero 6



Le répéteur eero 6 ajoute jusqu'à 140 m² de portée supplémentaire à votre système Wi-Fi maillé eero existant. Il se configure facilement via l'application eero et élimine les points morts et les problèmes de mise en mémoire tampon. Avec des améliorations continues et la compatibilité avec les générations antérieures de Wi-Fi, il garantit une expérience Wi-Fi optimale. Veuillez noter qu'il nécessite un réseau eero existant.



Prix : disponible dès maintenant à 64,99€ au lieu de 99,99€ (-35%)

Système Wi-Fi 6 maillé bibande Amazon eero 6+



Lot de 2, couverture jusqu'à 280 m², prise en charge des débits jusqu'à 1 Gbit/s en descendant, exploite le canal 160 MHz afin d'optimiser votre Wi-Fi, technologie TrueMesh brevetée qui dirige intelligemment le trafic pour réduire les déconnexions et les points morts, jusqu'à 75 appareils en simultané...



Prix : disponible dès maintenant à 159,99€ au lieu de 304,52€ (-47%)