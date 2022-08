Intel proposera le WiFi 7 à partir de 2024

Grâce à son investissement massif dans la recherche et le développement, Intel pourra bientôt proposer le WiFi 7 aux fabricants de PC qui le souhaitent. L'entreprise estime que le projet de sortir la technologie Wi-Fi 7 (802.11be) avance tellement bien que cela arrivera dès 2024. Est-ce qu'Apple acceptera à nouveau de collaborer avec son ancien partenaire ? Ce n'est pas sûr...

Intel devrait être la première entreprise à proposer le WiFi 7 !

Encore inconnu aujourd'hui, le Wi-Fi 7 va prochainement devenir une réalité pour les particuliers et professionnels, il offrira un débit descendant pouvant aller jusqu'à 5,8 Gbit/s, des capacités de traitement de données allant jusqu'à 36 Gbps et une stabilité plus constante de la bande passante à 6 GHz. Avant sa mise sur le marché en 2024, Intel souhaite accélérer le développement du WiFi 7, l'entreprise a conscience que cette évolution dans le domaine des réseaux sans fil est vivement attendue par les consommateurs.



Eric MacLaughlin, vice-président de la division des solutions sans fil d'Intel a déclaré en pleine conférence de presse :

Nous développons actuellement le Wi-Fi "802.11be" d'Intel afin d'obtenir la certification "Wi-Fi Alliance", et il sera installé sur des produits PC tels que les ordinateurs portables d'ici 2024. Nous nous attendons à ce qu'il apparaisse sur les principaux marchés en 2025.

Intel précise également que la première phase d'introduction se réalisera dans un premier temps sur les ordinateurs, puis se déploiera dans les années qui suivent sur nos smartphones, tablettes et autres appareils électroniques.

Cette nouvelle norme WiFi promet doubler la taille maximale des canaux de 160 MHz à 320 MHz, le débit descendant va évoluer à la hausse, mais aussi le débit montant qui sera nettement plus confortable pour l'envoi de fichiers volumineux. Le WiFi 7 va aussi prendre en charge le TSN, une norme IEEE qui offre une meilleure fiabilité et une plus faible latence lors des jeux en ligne.



McLaughlin a brièvement expliqué que le potentiel du WiFi 7 va surprendre beaucoup d'utilisateurs, il admet également que certaines améliorations sont encore possibles et que les ingénieurs d'Intel travaillent dessus en ce moment :

Le Wi-Fi 7 double rapresque la largeur de bande de fréquences de 802,11ax et doublera la vitesse du Wi-Fi. Comme il reste plus d'un an avant la sortie de 802.11be, il y a encore une chance que nous puissions améliorer encore la vitesse de traitement.

Est-ce qu'Apple va redevenir un client d'Intel ?

Depuis le MacBook Air M2, le lien entre Apple et Intel s'est rompu, il n'y a plus aucun composant de l'entreprise à l'intérieur des Mac. Cependant, cela est-il définitif ? La firme de Cupertino a exprimé son souhait de vouloir avancer sans dépendre d'Intel, mais ne s'est pas dite opposée de collaborer à nouveau avec l'entreprise à l'avenir. Les deux entreprises ne se sont pas séparées en mauvais terme, au contraire, Apple apprécie énormément ce que fait Intel et n'a pas hésité à le dire à plusieurs reprises dans le passé.



L'idée d'un partenariat avec Intel pour inclure le WiFi 7 dans les futures générations de Mac qui sortiront dès 2024 n'est pas à exclure, mais pour le moment aucune rumeur ne va dans ce sens. Toutefois, prenons aussi en compte que des concurrents d'Intel travaillent aussi sur le WiFi 7 et seront probablement synchronisés sur le même planning de disponibilité qu'Intel.