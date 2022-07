MacBook Air M2 : Apple a exclu le dernier composant d'Intel qui s'occupait des ports USB

C'est une véritable rupture, après des années de collaboration avec Intel, Apple a décidé de complètement mettre fin aux composants Intel dans les Mac. La première étape a été de supprimer les processeurs Intel pour les remplacer par les puces M1 et M2, la seconde et dernière étape a été dévoilée par iFixit.

Plus d'Intel dans les Mac

Selon le dernier rapport des experts de la réparation et du démontage "iFixit", le MacBook Air M2 est le tout premier Mac à être totalement dépourvu de composants Intel.

On savait qu'Apple se servait des processeurs de l'entreprise, mais peu de monde avait connaissance des autres composants Intel dans les Mac.



En effet, le fournisseur et partenaire d'Apple était également responsable du contrôle des ports USB et Thunderbolt dans les Mac, chose qui n'est plus le cas aujourd'hui dans le MacBook Air M2. Apple a conçu un contrôleur personnalisé pour les ports USB et Thunderbolt afin d'éviter d'aller se fournir ailleurs.

Résultat, c'est plus d'autonomie sur le développement de ce composant et ce sont de petites économies sur le coût final de l'appareil. Malheureusement, il est impossible de savoir quelle différence possède ce nouveau contrôleur avec celui d'Intel ni quelle partenaire le fabrique. Il y a toutefois de fortes chances que TSMC ait été désigné par Apple pour être l'unique fournisseur.



Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous, on retrouve deux contrôleurs nommés "U09PY3" au lieu des traditionnels "JHL8040R USB4" d'Intel. Ces composants n’ont pas de logo Apple, mais ils ont une conception 100% "maison".