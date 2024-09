Apple a suspendu Kersen, le fournisseur d'un composant du MacBook Air

Selon un rapport de la publication industrielle taïwanaise DigiTimes, Apple a interrompu la production chez Kersen, un fournisseur de roulements pour MacBook Air, en raison de « problèmes de qualité ». La société a redirigé ses commandes vers d'autres fournisseurs jusqu'à la fin de l'année pour une inspection plus approfondie.

Un souci de qualité important

La suspension serait intervenue après qu'Apple a découvert un taux élevé de défauts dans les roulements de la société au mois d'août. Ces roulements étaient utilisés dans les modèles MacBook Air M2, et non dans les plus récents avec la puce M3, selon le rapport. A priori, les composants des lots précédents étaient valables.

Heureusement, aucun des modèles de MacBook Air dont les roulements étaient défectueux n'a été mis sur le marché. Des initiés de l'industrie ont indiqué à nos confrères que les défauts étaient présents dès le départ, mais qu'Apple ne les a identifiés que lors de tests effectués à un stade ultérieur du processus. Une inspection complète du lot a révélé un taux de défectuosité important. Bien qu'aucun des produits défectueux n'ait atteint les consommateurs, il est courant que les problèmes de roulements prennent un à deux ans d'utilisation avant de se manifester.



Kunshan Kersen Science and Technology a été remplacé par des fournisseurs américains et taïwanais, Amphenol, Shin Zhu Shing et Jarllytec.



Le rapport souligne également les préoccupations de l'industrie selon lesquelles les « stratégies de prix agressives » d'Apple avec les fournisseurs de composants pourraient augmenter la probabilité de problèmes de qualité.