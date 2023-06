Apple prépare le Wi-Fi 7 sur les iPhone 16

Après nous avoir parlé de l'iPhone 15 et de la puce U2, Kuo se projète en 2024 en indiquant que l'iPhone 16 devrait être le premier téléphone d'Apple à prendre en charge le Wi-Fi 7. La nouvelle technologie sans-fil, succédant au Wi-Fi 6E attendu sur l'iPhone 15, sera plus propice à l'intégration par l'entreprise des produits matériels fonctionnant sur le même réseau local et offrira une meilleure expérience de l'écosystème, explique l'analyste.

C'est quoi le WiFi 7

Le Wi-Fi 7 est la norme de nouvelle génération introduite l'an dernier et qui promet une forte augmentation des vitesses de transfert et du débit de données. En fait, la Wi-Fi Alliance a spécifiquement souligné les avantages que le Wi-Fi 7 offrira à la technologie de réalité virtuelle et augmentée grâce à une latence plus basse que jamais.

Les utilisateurs peuvent s'attendre à une expérience encore plus immersive avec la prochaine génération de contenus de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR). Le déploiement du Wi-Fi 7 ouvre de nouvelles perspectives pour explorer des mondes virtuels avec un contenu interactif complet. Grâce à des vitesses ultra-rapides et des niveaux de latence imperceptibles, les utilisateurs pourront s'immerger dans ces mondes avec une réactivité réaliste et profiter de nouvelles avancées technologiques sensorielles qui dépassent largement ce que l'on connaît actuellement.



Bien que les détails précis sur le matériel du casque Vision Pro d'Apple ne soient pas encore divulgués, il est clair que ce casque utilisera cette technologie de Wi-Fi nouvelle génération. De plus, Apple a l'intention d'intégrer cette technologie de manière approfondie à l'iPhone et à d'autres appareils à l'avenir.



D'ailleurs, on attend toujours une date de sortie officielle pour le Vision Pro, ainsi que son arrivée hors des États-Unis. Pour le moment, ni l'Europe, ni l'Asie ont été mentionnées à propos du casque AR/VR.