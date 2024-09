Les premiers benchmarks de la puce A18 de l'iPhone 16 sont tombés !

La nouvelle génération d'iPhone est là, et avec elle son lot de nouveautés. La plus attendue côté performances : la puce A18, gravée en 3 nm de deuxième génération. De premiers résultats Geekbench viennent de tomber pour l'iPhone 16 de base, nous donnant un premier aperçu de ce que vaut ce nouveau monstre de puissance made in Apple.

Un cœur plus véloce, mais des résultats en demi-teinte

Côté cœur unique, l'A18 tient ses promesses avec un score de 3114 points, en hausse de 24% par rapport à l'A16 de l'iPhone 15. Une belle progression, même si on reste en deçà des 30% annoncés par Apple lors de la keynote "It's Glowtime". La puce A18 apparaît comme une version boostée de l'A17, avec assez peu de changements dans les performances brutes. Evidemment, cela reste à vérifier en conditions réelles.

Plus surprenant : le score multicœur de 6666 points. Certes, c'est 8% de mieux que l'iPhone 15, mais c'est aussi 8% de moins que l'iPhone 15 Pro et sa puce A17 Pro. Un résultat pour le moins inattendu, qui pourrait toutefois n'être qu'une anomalie à ce stade. Ces benchmarks sont très early et il est fort possible qu'Apple déploie une mise à jour à la sortie des iPhone 16 pour apporter les dernières optimisations nécessaires. Affaire à suivre donc.

L'A18 Pro, le vrai saut de performances ?

Rappelons que ces premiers benchmarks concernent l'iPhone 16 de base (modèle iPhone17,3), et non les versions Plus, Pro ou Pro Max. On peut donc légitimement s'attendre à une nouvelle hausse de régime sur l'A18 Pro qui équipera les modèles premium.

Pour rappel, les puces A18 et A18 Pro sont gravées en 3 nm de deuxième génération, une technologie déjà éprouvée sur la puce M4 des récents iPad Pro. De quoi promettre des gains de performances et d'efficacité énergétique substantiels. Deux paramètres seront particulièrement scrutés dans es prochains mois : la chauffe éventuelle et l'efficacité des coeurs neuronaux nécessaires à Apple Intelligence.

Réponse définitive à partir du 20 septembre, date de livraison des premiers iPhone 16 aux clients. D'ici là, les précommandes seront ouvertes dès ce vendredi. De quoi patienter en scrutant les benchmarks à venir, qui viendront confirmer (ou non) les promesses d'Apple sur cette nouvelle génération de puces. Quoi qu'il en soit, les puces A18 et 18 Pro surpassent largement tous les concurrents comme chaque année, et leur performance est plutôt à comparer à des processeur desktop que mobile.