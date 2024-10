Les iPhone 16 auraient tous la même puce A18, comme l'iPhone SE 4

Un code découvert sur les serveurs d'Apple par Nicolás Alvarez devrait surprendre les amateurs que vous êtes. Selon lui, les quatre modèles d'iPhone 16 à venir cette année, les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone Pro Max, seront tous équipés de la même puce de série A, en l'occurrence l'A18. L'information se base sur les nouveaux identifiants, qui semblent également inclure le futur iPhone SE 4.

Une histoire d'identifiants

Le code repéré contient en effet plusieurs identifiants d'iPhone inédits :

iPhone17,1

iPhone17,2

iPhone17,3

iPhone17,4

iPhone17,5

Les cinq commencent par le même numéro, ce qui suggère qu'Apple prévoit d'utiliser la même puce pour ces appareils. Avec les modèles iPhone 15, qui ont des processeurs différents, les identifiants internes sont les suivants :

iPhone 15 - iPhone 15,4

iPhone 15 Plus - iPhone 15,5

iPhone 15 Pro - iPhone 16,1

iPhone 15 Pro Max - iPhone 16,2

Pour mémoire, les iPhone 15 / 15 Plus sont équipés de la puce A16 Bionic qui a été utilisée pour la première fois dans les iPhone 14 Pro en 2022. Les numéros de modèle correspondants étaient iPhone 15,2 pour l'iPhone 14 Pro et iPhone 15,3 pour l'iPhone 15 Pro Max, ce qui montre le lien avec les deux iPhone 15 standards. Du côté des iPhone 15 Pro et Pro Max, ils ont inauguré la puce A17 Pro, avec un identifiant incrémenté "16,x".



Depuis le lancement du premier iPhone en 2007, Apple donne un identifiant à ses appareils, basé sur le processeur. Il n'y a aucune raison pour que cela change cette année.



Si la fuite est avérée, Apple proposera donc la même puce sur tous ses nouveaux iPhone 16, ce qui corrobore certains rumeurs, mais qui en contredit d'autres. Les plus attentifs auront remarqué que la liste contient d'ailleurs cinq identifiants, Apple pouvant lancer un iPhone SE 4 avec la même puce, histoire de relancer les ventes.



En revanche, rien ne dit qu'Apple ne bridera pas les puces sur les téléphones les moins chers, la firme ayant l'habitude de désactiver un ou deux coeurs GPU par exemple, notamment sur Mac et iPad. Elle produirait ainsi la même puce à plus grande échelle, ce qui abaisserait les coûts, tout en permettant à ses clients de profiter des dernières avancées en matière d'IA et de jeux. Les performances seraient très proches entre un iPhone 16 et un iPhone 16 Pro dans des titres AAA, ceux qui auront déboursé un peu plus d'argent pouvant peut-être profité de graphismes un poil plus léchés.



En tout cas, nous avons hâte de découvrir les nouveaux iPhone 16, avec des tailles plus grandes pour les "Pro", un bouton capture, un écran OLED plus lumineux, de nouveaux capteurs photos, des coloris retravaillés et plus encore.



