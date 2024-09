Les iPhone 16 profiteront de Secure Enclave, comme l’iPad Pro M4

Avec l’iPad Pro M4, Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité liée à la confidentialité, celle-ci s’appelle « Secure Enclave ». Elle permet de chiffrer et protéger les données sensibles, telles que les informations biométriques ou les clés de chiffrement, en les isolant du reste du système afin de garantir une sécurité renforcée face aux menaces extérieures. Secure Enclave permet aussi de vous informer quand vos micros et caméras sont en cours de fonctionnement (ça existe déjà, mais cette fois-ci ce sera un fonctionnement différent). Cette nouveauté révolutionnaire pour la protection des données et de la vie privée sera disponible sur les iPhone 16 !

Apple continue son engagement envers la confidentialité

Avec l’arrivée des iPhone 16, Apple continue de placer la sécurité et la confidentialité de ses utilisateurs au cœur de ses priorités. L’une des nouveautés majeures de cette gamme est l’intégration du Secure Enclave, une technologie de sécurité avancée déjà présente dans les iPad équipés de la puce M4, et désormais également intégrée aux nouvelles puces A18 des iPhone 16.



Qu’est-ce que Secure Enclave ?



Le Secure Enclave est un composant matériel spécifiquement conçu pour gérer de manière sécurisée les données sensibles des utilisateurs. Ce composant est responsable de deux fonctions principales :

Contrôle des accès aux capteurs tels que les caméras et les micros.

Stockage sécurisé des données biométriques, notamment celles utilisées par Face ID, dans un espace dédié qui ne peut être accédé que par le système, garantissant ainsi une protection maximale.

Une technologie essentielle pour la protection des utilisateurs

Sur les iPad Pro M4, le Secure Enclave joue un rôle fondamental dans le renforcement de la confidentialité. Grâce à lui, les indicateurs d’utilisation des caméras et des micros (les petites lumières qui s’allument en haut de l’écran lorsque ces capteurs sont activés) sont directement gérés par le matériel et non par le logiciel. Cette gestion matérielle rend beaucoup plus difficile, voire impossible, pour une application malveillante de contourner ces indicateurs ou de pirater l’accès aux capteurs sans autorisation explicite.



L’exploitation des capteurs par des logiciels non autorisés est ainsi fortement compliquée, ce qui apporte une couche de sécurité supplémentaire à l’écosystème Apple.

Confirmation dans iOS 18

Les développeurs ayant accès à la version bêta d’iOS 18 ont d’ailleurs confirmé que le code révèle la présence de ce Secure Enclave dans la puce A18 des nouveaux iPhone 16. Cette confirmation va renforcer la confiance des utilisateurs quant à la protection de leurs données les plus sensibles.



L’intégration du Secure Enclave dans les iPhone 16 et les iPad Pro M4 montre une fois de plus l’engagement d’Apple en matière de sécurité et de confidentialité. Cette technologie, en gérant de manière sécurisée l’accès aux capteurs et en stockant les données biométriques dans un espace sécurisé, promet de protéger encore mieux les utilisateurs face aux menaces.



