Le petit "+" sécurité de l'iPad Pro M4

Depuis l'iPhone X doté de Face ID, et même l'iPhone 5S et Touch ID, Apple s'est forgé la réputation d'être à la pointe pour ce qui est de la préservation de la vie privée de ses clients. Si le marketing de la firme nous le rappelle régulièrement, certaines fonctionnalités non évoquées font la joie des utilisateurs. Le dernier iPad Pro M4 inclut justement une nouveauté de sécurité dont Apple n'a parlé à personne.

Des indicateurs plus sécurisés

Personne ne l'avait remarqué, sauf Guilherme Rambo. L'iPad Pro M4 d'Apple est livré des indicateurs physiques du microphone et de la caméra.

Fait amusant à propos de l'iPad Pro M4 : c'est le premier appareil à prendre en charge et à utiliser le nouveau mécanisme Secure Indicator Light (SIL) d'Apple. Lors de l'utilisation du microphone ou de l'appareil photo, le point indicateur correspondant est effectivement rendu dans le matériel, ce qui rend beaucoup moins probable qu'un logiciel malveillant ou une application de l'espace utilisateur soit en mesure d'accéder à ces capteurs à l'insu de l'utilisateur.

Apple a introduit pour la première fois les indicateurs lumineux du microphone et de l'appareil photo - les petits points orange et verts qui apparaissent lorsque ces capteurs sont utilisés - à l'automne 2020 avec iOS 14. Ces indicateurs, depuis copiés par Google pour Android, permet à l'utilisateur de savoir qu'une application pouvait être en train d'écouter ou de capturer des images via l'appareil photo, comme c'était le cas sur les MacBook pour la caméra FaceTime.

Alors que ces indicateurs ont toujours été gérés et affichés par la partie logicielle, le nouveau Secure Indicator Light de l'iPad Pro M4 semble rendre le système encore plus sûr en liant son contrôle à des composants matériels.



Le développeur en question a découvert l'existence d'une nouvelle « Secure Exclave » dans la puce M4 il y a quelques semaines (en plus du "Secure Enclave" qui gère notamment la biométrie), mais sans comprendre son utilité.



Désormais, on sait que l'une de ses fonctions est d'empêcher toute manipulation des voyants lumineux du microphone et de la caméra. Seul le nouvel iPad Pro 2024 en est équipé à date, mais nul doute qu'Apple l'intègrera sur la gamme iPhone avec les puces A18 et A18 Pro.



Une nouveauté qui compense quelques suppressions sur l'iPad Pro M4.