Tout savoir sur le titane de grade 5 des iPhone 15 Pro

Selon de nombreuses rumeurs et fuites, l'iPhone 15 Pro, ainsi que l'iPhone 15 Pro Max, serait doté d'un tout nouveau châssis en titane. Que ce soit Mark Gurman de Bloomberg, les analystes Jeff Pu et Ming-Chi Kuo, ou encore le leaker ShrimpApplePro ont toutes affirmé qu'Apple passerait au titane pour l'iPhone 15 Pro en lieu et place de l'acier inoxydable. Alors que nous avons vu que cela permettrait d'alléger le téléphone, voici qu'il faut savoir sur cet alliage.

Un titane de niveau 5

D'après les dernières indiscrétions, à quelques heures de la présentation officielle par Apple (ce soir à 19 heures), Apple aurait jeté son dévolu sur du titane de grade 5 pour alléger mais aussi renforcer le châssis de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max.



Le titane de grade 5, également connu sous le nom de Ti-6Al-4V, est un alliage de titane composé de titane et de petites quantités d'aluminium et de vanadium. Le Ti-6Al-4V (désignation UNS R56400) est doté d'une résistance spécifique élevée et d'une excellente résistance à la corrosion. Il s'agit de l'un des alliages de titane les plus couramment utilisés, dans une large gamme d'applications où une faible densité et une excellente résistance à la corrosion sont nécessaires, notamment dans l'industrie aérospatiale et les applications biomécaniques (implants et prothèses).



L'alliage de titane Ti-6Al-4V existe généralement en phases alpha, avec une structure cristalline hcp (SG : P63/mmc) et bêta, avec une structure cristalline bcc (SG : Im-3m). Alors que les propriétés mécaniques dépendent des conditions de traitement thermique de l'alliage et peuvent varier en fonction des propriétés, les gammes de propriétés typiques pour le Ti-6Al-4V bien traité sont indiquées ci-dessous. L'aluminium stabilise la phase alpha, tandis que le vanadium stabilise la phase bêta.

Les avantages du titane sur l'iPhone

Les fidèles de longue date le savent, la firme de Cupertino n'en est pas à son coup d'essai dans l'utilisation du titane. Du bon vieux PowerBook G4 Titanium de 2001 jusqu'à l'Apple Watch Series 5, en passant par l'Apple Watch Ultra, cela fait plus de vingt ans qu'elle en use. Et après l'Apple Watch Ultra tout en titane, il était logique que cet alliage fasse son apparition sur l'iPhone, en plus du très attendu bouton d'Action.



En conséquence de l'arrivée du titane sur l'iPhone 15 Pro, la finition esthétique de l'appareil va sans doute évoluer. L'acier inoxydable poli revêtait une forme d'aspect miroir, ce qui ne sera pas du tout le cas du titane, plus mat et très peu brillant. Le style sera plus proche de l'aluminium pour avoir un ordre d'idée.



L'avantage est qu'une finition brossée devrait réduire la visibilité des rayures et aux traces de doigts, d'autant que le titane est bien plus résistant que les deux autres finitions. Mais il faudra voir l'épaisseur utilisé, car étant plus léger, il se déforme plus facilement.



Concernant les couleurs, que l'on connait depuis plusieurs semaines, elles ont été sélectionnées justement en fonction de ce matériau. Apple devrait proposer des teintes assez sobres, proches du gris naturel du titane, soit bleu-gris foncé, noir sidéral, gris titane et argent (gris clair).



Le coloris "or" n'a pas été reconduit, probablement car le rendu n'était pas à la hauteur des exigences de la firme. C'est le gris titane qui le remplace et qui semble intéresser les clients.



D'ailleurs, Apple a quelque peu confirmé la palette dans l'invitation à son événement du 12 septembre avec le slogan "Wonderlust". L'image et l'animation qui l'accompagnent présentent un logo Apple multicolore composé de particules métalliques, que beaucoup considèrent comme un clin d'œil subtil au futur cadre en titane de l'iPhone 15 Pro. En outre, les couleurs utilisées pour le logo Apple correspondent aux options de couleur du 15 Pro, avec des nuances d'argent, de gris, de noir et de bleu foncé.



Le châssis en titane devrait également permettre d'alléger les appareils. Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max devraient être plus légers que leurs prédécesseurs respectifs de 18 grammes, ce qui représente une réduction de poids d'environ 10 %.



Réponse à venir dans quelques heures, avec le keynote Apple en direct et en français sur iPhoneSoft !