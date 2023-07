L'iPhone 15 Pro sera disponible en bleu gris foncé

Selon le leaker Unknownz21, une source plutôt fiable qui a divulgué de nombreuses informations sur les iPhone et d'autres produits Apple tels que le Vision Pro, les iPhone 15 Pro à venir seront proposés dans un nouveau bleu, à la place du rouge déjà évoqué par les rumeurs. Ce serait la seule couleur aux côtés des classiques (noir, gris et blanc), un bleu foncé unique avec des nuances de gris.

Des couleurs très sobres pour l’iPhone 15 Pro

Une des nouveautés de ces modèles 2023 est l'utilisation du titane comme matériau, et la couleur bleue sera accompagnée d'une finition brossée qui diffère de l'acier inoxydable utilisé par Apple par le passé. Cette teinte bleue se rapproche de celle des iPhone 12 Pro, mais elle semble plus sombre et tire vers le gris pour mieux s'harmoniser avec la finition en titane.

Le bleu devrait accompagner les teintes argent, gris sidéral et gris titane, cette dernière couleur étant un gris argenté entre les deux.

De nombreuses rumeurs font état d'une couleur rouge foncé pour les modèles iPhone 15 Pro, mais Unknownz21 n'a pas vu de signes indiquant que cette couleur était en cours de développement. Le bleu a toutefois été utilisé sur plusieurs prototypes d'iPhone 15 Pro, ce qui est un bon indicateur. Pour mieux appréhender ce coloris, le leaker s’est associé à MacRumors pour créer quelques rendus :

Et les couleurs de l’iPhone 15

En ce qui concerne les iPhone 15 et iPhone 15 Plus, les couleurs connues jusqu'à présent comprennent un rose vif, un bleu vif et un vert. Les deux modèles de base ont toujours droit à des coloris plus acidulés, un peu à la manière de certains iPod ou iPad d’entrée de gamme.



Voici un autre rendu de l'iPhone 15 Pro :

Les nouveautés de la gamme 2023

Pour le reste, les iPhone 15 Pro ressembleront aux iPhone 14 Pro, mais avec quelques modifications mineures. Les bords de l'écran devraient être plus fins et le bouton de mise en sourdine sera remplacé par un bouton multifonction. Il y aura un port USB-C au lieu d'un port Lightning, et les boutons de volume et d'alimentation pourraient être déplacés. Les contours de l’appareil seraient d’ailleurs légèrement arrondis et en titane, pour donner le sentiment d’un nouveau design.



À noter que la disposition de l'objectif de l'appareil photo sera mise à jour sur l'iPhone 15 Pro Max pour accueillir le zoom périscopique exclusif.



Quant aux "simples" iPhone 15, ils iront droit à la Dynamic Island, à un appareil photo principal de 48 megapixels et à la puce A16 vue cette année sur les hauts de gamme.