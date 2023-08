La puce A17 Bionic de l'iPhone 15 Pro sera accompagnée de 6 Go de RAM

Plus on approche de l'Apple Event et plus les détails deviennent précis sur les caractéristiques des nouveaux iPhone. Une récente indiscrétion venant d'un célèbre leaker mentionne avec une grande certitude le fait que l'iPhone 15 Pro fournira 6 Go de RAM, ce qui devrait permettre de profiter d'une meilleure performance et fluidité lors de l'utilisation.

6 Go de RAM pour l'iPhone 15 Pro

(et non 8 Go)

À l'approche de l'annonce officielle de la gamme iPhone 15, les rumeurs sur ses caractéristiques continuent de faire du bruit chez les leakers et analystes. Parmi ces informations, un détail captivant a émergé concernant le cœur du prochain iPhone 15 Pro : la nouvelle A17 Bionic. Cette puce sera créée en utilisant un procédé de fabrication de 3 nm, ce qui la rendra non seulement plus efficace, mais aussi plus puissante.



Elle comprendra un processeur de 6 cœurs et un GPU de 6 cœurs, une configuration similaire à son prédécesseur, la puce A16 Bionic. Toutefois, la puce A17 Bionic apportera un cœur GPU supplémentaire pour les modèles Pro, offrant ainsi une performance graphique accrue.

Performances et efficacité

Avec une vitesse d'horloge maximale de 3,70 GHz, l'A17 Bionic promet une augmentation notable par rapport aux 3,46 GHz de l'A16 Bionic. Cette augmentation de la vitesse d'horloge, combinée avec le cœur GPU supplémentaire et le processus de fabrication de 3 nm, pourrait conduire à une nette augmentation des performances et de l'efficacité de l'iPhone 15 Pro.



Contrairement aux rumeurs antérieures, la puce A17 Bionic sera jumelée à 6 Go de RAM LPDDR5 DRAM et non 8 Go. Cette décision peut refléter un équilibre entre puissance et efficacité, mais aussi une petite économie sur le coût de fabrication final, de la part d'Apple.

Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le LPDRR5 DRAM, il s'agit d'un type de mémoire vive qui est couramment utilisé dans les appareils mobiles tels que les smartphones, les tablettes et certains ordinateurs portables. Avec ce type de mémoire, Apple va nous faire gagner de l'autonomie au quotidien, car le LPDDR5 est réputé pour être largement moins énergivore que les autres types de mémoire vive. Au-delà de ce point fort, on retrouve une meilleure vitesse que le LPDDR4, ce qui va assurer des transferts de données plus rapides et une meilleure gestion des tâches les plus exigeantes.

Apple A17 - t8130 - Coll



6 CPU Cores + 6 GPU Cores

3.70 GHz

6GB LPDDR5 DRAM - Micron/Samsung

TSMC 3nm Process



LPDDR = Low Power Double Data Rate SDRAM



The A17 is used by both the D83 and D84, also likely planned for D47 and D48 (16 series), as the D9x will use t8140 (A18). — Unknownz21 🌈 (@URedditor) August 9, 2023

Rendez-vous le 12 septembre pour le Keynote Apple !