Rumeur : la puce A17 Bionic dans l'iPhone 15 Pro sera gravée en 3 nm, voici les avantages

Apple remue ciel et terre pour obtenir une gravure toujours plus fine des puces qui sont intégrées dans nos iPhone, iPad et autres produits. Selon un récent rapport, Apple devrait proposer l'A17 Bionic dans les iPhone 15 Pro en 3 nanomètres. Mais qu'est-ce que cela signifie et apportera aux consommateurs ? On vous explique tout !

Une grande avancée

Depuis plusieurs années, TSMC (le partenaire qui fournit les puces dans les produits Apple) travaille sur un processus de gravure en en 3 nanomètres, une évolution très attendue par les clients de l'entreprise taïwanaise. Le fait de réduire la taille d'une puce permet d'accroître les performances, mais surtout de limiter la consommation d'énergie, un critère très recherché par tous les fabricants de smartphones et tablettes.



D'après un rapport de Digitimes, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max qui sortiront au cours de l'année 2023 devraient avoir le processus de gravure en 3 nanomètres de TSMC pour la puce A17 Bionic. Une avancée qu'attendait Apple depuis des années, mais qui n'avait pas pu être intégré dans les modèles d'iPhone actuels et précédents à cause de TSMC qui n'était pas totalement prêt pour une production de masse dans ses infrastructures à Taïwan. Pour avancer ces affirmations, Digitimes met en avant le fait que des sources bien renseignées dans les pays d'Asie ont réussi à obtenir l'information que l'A17 Bionic aura une gravure en 3 nm.

Comme d'habitude, Apple pourrait trouver son propre moyen d'améliorer l'efficacité et les performances de sa nouvelle puce. À travers cette approche, Apple rendrait ses produits plus efficaces, ce qui engendrerait des comparaisons nettement en faveur des iPhone 15 Pro par rapport à d'autres smartphones.



Selon d'autres indiscrétions, Apple serait sur le point de renouveler sa stratégie marketing visant à proposer la nouvelle puce exclusivement sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, ce qui condamnerait les iPhone 15 et iPhone 15 Plus à avancer avec la puce A16 Bionic dévoilé en 2022.