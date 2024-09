La puce A19 de l'iPhone 17 serait toujours gravée en 3 nm

L'analyste Ming-Chi Kuo révèle que la série iPhone 17, prévue pour septembre de l'année prochaine, sera équipée de processeurs A19 utilisant la technologie avancée N3P à 3 nanomètres de TSMC. Pour voir une innovation dans la finesse de gravure, il faudra finalement attendre les iPhone 18 Pro en 2026, qui devraient adopter la technologie de processeurs de nouvelle génération à 2 nanomètres.

Une histoire de finesse

Les termes "3nm" et "2nm" se réfèrent à des générations de technologies de fabrication de puces, chacune ayant ses propres règles de conception et d'architecture. Des transistors plus petits, comme ceux indiqués par ces chiffres réduits, permettent d'en placer davantage sur une seule puce, augmentant ainsi la vitesse de traitement et améliorant l'efficacité énergétique.

L'année dernière, Apple a adopté les puces à 3 nanomètres pour ses iPhones et ses Macs. La puce A17 Pro des iPhone 15 Pro et les puces M3 des Macs sont construites sur le nœud de 3 nanomètres, une amélioration par rapport au précédent de 5 nm. La série d'iPhone 16 de cette année utilise une puce A18 construite à l'aide d'un processus de deuxième génération à 3 nanomètres, ce qui la rend plus efficace et plus rapide, avec environ 15 à 20 % de gain en général.



TSMC prévoit de commencer à fabriquer des puces 2nm fin 2025, et Apple devrait être la première entreprise à recevoir des puces fabriquées selon le nouveau procédé. TSMC est en train de construire deux nouvelles installations pour la production de puces 2nm, et travaille sur l'approbation d'une troisième. TSMC a l'habitude de faire sortir de terre de nouvelles usines pour répondre à une demande toujours plus forte de la part d'Apple, mais aussi de Nvidia, Qualcomm et autre.

The processors for 2025 iPhone 17 models will be made by TSMC's N3P process/3-nanometer technology. The processor for 2026 iPhone 18 models is anticipated to use TSMC's 2-nanometer technology. However, due to cost concerns, not all new iPhone 18 models may be equipped with a… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 19, 2024

L'analyste Ming-Chi Kuo précise que, en raison des coûts élevés, tous les iPhone 18 ne profiteront pas d'une puce 2 nm, probablement appelée "A20 Pro". On comprend aisément que seuls les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max y auront droit. Reste à savoir si l'iPhone 18 Air / Slim, dont la première version est attendue avec la gamme "iPhone 17", sera lui aussi propulsé par la puce A20 Pro ou restera sur une A20 standard.

D'ici-là, le fondeur taïwanais proposera plusieurs améliorations des puces à 3nm, comme les N3E (première génération) et N3P (deuxième génération), avec des processus optimisés notamment pour la gamme A19 à venir. Des variantes pour des applications plus spécifiques, comme les N3X pour le calcul haute performance ou les N3AE pour l'industrie automobile, sont également en développement.