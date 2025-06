La puce A20 aurait la RAM au niveau du CPU / GPU sur les iPhone 18 Pro et Fold

Alors que la série « iPhone 17 » est prévue dans trois mois environ, les rumeurs sur la gamme iPhone 18 de 2026 commencent à s’intensifier. L'analyste Jeff Pu, dans une note de recherche pour GF Securities, prédit que les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et le très attendu iPhone 18 Fold seront équipés de la puce A20 d’Apple, avec des améliorations significatives par rapport aux puces A18 et A19 à venir.

Une puce en 2 nm

Jeff Pu confirme tout d’abord que la puce A20 utilisera le procédé 2 nm de TSMC, une avancée par rapport aux procédés 3 nm des puces précédentes : l’A18 Pro (3 nm de deuxième génération, N3E) dans l’iPhone 16 Pro et l’A19 Pro attendu (3 nm de troisième génération, N3P) dans l’iPhone 17 Pro. Le passage au 2 nm permettra d’intégrer plus de transistors, offrant potentiellement jusqu’à 15 % de performances en plus et une efficacité énergétique améliorée de 30 % par rapport à l’A19. L’analyste Ming-Chi Kuo prévoyait également en mars que l’A20 utiliserait le procédé 2 nm, en cohérence avec la trajectoire des puces d’Apple.

Remarque : Les tailles en nanomètres sont des termes marketing de TSMC, et non des mesures réelles.

Une RAM plus efficace

Outre le procédé 2 nm, Pu indique que l’A20 adoptera la technologie d’emballage Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) de TSMC, intégrant la RAM directement sur la tranche de la puce avec le CPU, le GPU et le Neural Engine, éliminant l’interposeur en silicium. Cela pourrait améliorer les performances pour les tâches gourmandes comme les jeux 3D et Apple Intelligence, prolonger l’autonomie de la batterie, optimiser la gestion thermique et réduire l’encombrement de la puce, libérant potentiellement de l’espace interne dans les iPhone 18 Pro et Fold. En clair, c’est un bond en avant !



Ces avancées, déjà évoquées auparavant, font de la puce A20 une mise à niveau majeure pour les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Fold, attendus pour septembre 2026. Le premier appareil pliable d’Apple aurait d’ailleurs le meilleur écran du marché, sans pli visible.