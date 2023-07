Le rouge foncé pour l'iPhone 15 Pro, le vert pour l'iPhone 15

En février, nous évoquions la possibilité d'une nouvelle couleur rouge foncé, une exclusivité des iPhone 15 Pro et Pro Max à venir. Maintenant, une deuxième source corrobore l'information sur Weibo, tout en ajoutant que l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus seront disponibles dans une nouvelle option de couleur verte. C'est la deuxième fois que le vert est associé à l'iPhone 15.

Un joli rouge cramoisi ?

Cette nouvelle rumeur provient d'un compte sur Weibo et repéré par 9To5Mac qui a indiqué avec précision que l'iPhone 14 Pro comporterait une nouvelle option de couleur "violet profond". Le compte a également indiqué avec précision que l'actuel haut de gamme comporterait une découpe de flash d'appareil photo légèrement repensée à l'arrière de l'appareil.



Cette fois, il décrit la couleur de l'iPhone 15 Pro comme étant une teinte "cramoisie". Moins soutenue que la couleur violette foncée de l'iPhone 14 Pro, mais "toujours très profonde", explique le leaker.



La couleur verte de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus serait «proche du vert de l'iPhone 12 et de l'iPhone 11. Ces appareils étaient disponibles dans une couleur verte semblable à la menthe qui a été abandonnée avec l'iPhone 13.

En février dernier, nos confrères affirmaient qu'Apple testait le bleu clair et le rose comme autres options de couleur pour les modèles d'iPhone 15 d'entrée de gamme. Visiblement ce n'est plus le cas.



Encore une fois, les options de couleur de l'iPhone 15 Pro devraient faire un carton. En effet, l'iPhone 15 Pro sera fabriqué en titane cette année pour renforcer sa solidité mais aussi alléger l'appareil. L'entreprise le fait sur l'Apple Watch depuis plusieurs années, offrant des revêtements «naturels» et des coloris uniques. Pour y parvenir sans augmenter les prix, Apple doit perfectionner les taux de rendement et le temps de production. Reste à savoir si tout cela se confirme en septembre prochain.



Une chose est sûre, l'iPhone 15 devrait très bien se vendre, même dans sa version de base car le moins cher aura enfin droit à la Dynamic Island, ainsi qu'un design revu. Les Pro seront gâtés avec la puce A17, un appareil photo amélioré à tous les niveaux, une autonomie accrue et plus encore.



Rendez-vous en septembre pour découvrir le nouvel iPhone 2023.