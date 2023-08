Un coloris vert clair pour l'iPhone 15 Plus

Deux semaines avant qu'Apple ne dévoile ses nouveaux iPhone 2023, les rumeurs continuent de pleuvoir. Après les câbles USB-C, les bordures de l'écran ou encore la Dynamic Island, reparlons des couleurs. Les dernières informations en provenance de @MajinBuOfficial font état d'une finition verte claire pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus.

@MajinBuOfficial a déclaré qu'il semble que la nouvelle option de couleur sera très similaire à la finition verte disponible pour l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini, désormais abandonnés. Cependant, le leaker ne sait pas si la couleur sera disponible lors du lancement de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus en septembre, ou introduite en tant qu'option de couleur supplémentaire au printemps 2024. Apple a pris l'habitude de relancer les ventes avec un coloris six mois plus tard.

Ce n'est pas la première fois qu'on évoque le coloris vert pour l'iPhone 15, nous avions d'ailleurs listé les six couleurs possibles il y a quelques jours :rose, jaune, rouge, noir, blanc et donc vert. Apple propose généralement les iPhones standard en RED, une couleur rouge assez prononcée au profit du Fonds mondial, une organisation qui lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, principalement en Afrique subsaharienne.

The iPhone 15 series could receive the green color. A mockup of this color was also made. It looks like it will be very similar to the green already seen on the iPhone 12 series. pic.twitter.com/8MI8kJciw6