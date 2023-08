Apple Event : pas d'easter egg, hashmoji et coloris de l'iPhone 15 Pro

Apple a officialisé hier soir son prochain événement du 12 septembre centré sur l'iPhone 15. Alors que la firme de Cupertino ne cache plus un easter egg en réalité augmentée sur son site, il faut se contenter d'un hashmoji sur X et d'une animation du logo du keynote. Ce dernier laisse d'ailleurs entrevoir les coloris à venir de l'iPhone 15 Pro et Pro Max.

Hashmoji

Les hashmoji, ou hashflags comme on les appelait auparavant, sont des icônes personnalisées et payantes (pour les entreprises) qui apparaissent à côté de hashtags spécifiques sur le réseau social X, anciennement Twitter.



Le hashmoji arbore le même logo Apple bleu et gris qu'Apple a présenté lors de l'envoi des invitations pour son keynote de rentrée. Pour le voir, il suffit d'insérer le mot clé #AppleEvent dans un tweet.



Vous êtes prêts pour le prochain #AppleEvent ? — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) August 30, 2023

Easter Egg

Dans le même temps, Apple n'a pas publié d'easter egg (ou oeufs de Pâques en français) pour l'évènement, ces petites surprises habituellement cachées sur son site qui s'observe en réalité augmentée.



En septembre 2020, Apple a instauré une tradition consistant à inclure un œuf de Pâques AR dans l'annonce de ses principaux événements. L'annonce de "Wonderlust" est le premier événement iPhone depuis des années à ne pas inclure de surprise AR.

Coloris de l'iPhone 15 Pro

Enfin, le logo utilisé pour l'occasion semble contenir les 4 teintes des futurs iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, aussi appelé iPhone 15 Ultra. Si vous regardez attentivement l'illustration, vous pourrez remarquer que l'on trouve les coloris :

Noir

Argent

Titane

Bleu foncé

Date du keynote

L'événement Apple du 12 septembre aura lieu à 19 h, heure de Paris, et pourra être regardé sur le site Apple, sur YouTube et via l'application Apple TV sur les appareils compatibles. Bien évidemment, nous retranscrirons en direct et en français l'évènement sur notre page keynote, ainsi que dans des articles détaillés.



Voici les dates importantes possibles (basées sur les années précédentes) :