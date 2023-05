Apple tease la WWDC23 avec un "easter egg" en AR

1 com

Apple a récemment annoncé la tenue du keynote d'ouverture de la WWDC23, avec une particularité intéressante : pour la première fois, l'événement inclura des annonces liées à la réalité augmentée/virtuelle (AR/VR). La société a développé une tradition d'œufs de Pâques en AR ("easter egg") sur la page de l'événement, suscitant toujours plus de spéculations de la part des utilisateurs. Cette année ne fait pas exception, et nous nous attendons à ce que l'événement dévoile le très attendu casque Reality Pro, ainsi que d'autres annonces passionnantes autour d'iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS 14.

Comment voir le logo en AR

Pour découvrir l'œuf de Pâques AR de la WWDC23, il vous suffit de vous rendre sur la page web de l'événement Apple depuis votre iPhone ou iPad. Lorsque vous accédez à la page, touchez le logo Apple animé situé en haut de celle-ci. Vous verrez alors une projection en réalité augmentée de l'ombre du logo Apple, ainsi que des transformations occasionnelles du logo lui-même, dévoilant la date du "5 juin 2023".

Mieux, vous avez la possibilité de faire pivoter le logo Apple en le manipulant du bout des doigts, et vous pouvez également ajuster sa taille en utilisant le geste de pincement ou d'élargissement. Si vous préférez, vous pouvez simplement observer l'expérience AR en visualisant l'objet Apple qui se transforme sur un fond gris.

La WWDC 23 approche à grands pas, avec une date de début fixée au 5 juin. Cette année, les fans d'Apple peuvent s'attendre à la présentation du casque Reality Pro sous xrOS ou realityOS, enfin. On parle également d'un premier MacBook Air de 15 pouces et d'une tonne de mises à jour logicielles, iOS 17 en tête.