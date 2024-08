Apple tease une gomme interactive avant le keynote de l'iPad

La page d'accueil du site Apple.com a été mise à jour avec un logo interactif afin de célébrer l'événement "Let Loose" à venir, qui débutera demain à 16 heures. Apple devrait annoncer une nouvelle gamme d'iPad Pro et d'iPad Air, chacun en deux tailles.

Un teaser de dernière minute

Le haut de la page fait défiler les différentes illustrations du logo créatif Apple, avec une particularité : vous pouvez effacer l'illustration avec le pointeur de votre souris sur Mac, ou avec votre doigt sur l'écran tactile de votre iPhone. Une fois complètement disparu, le logo laisse place à une nouvelle variante.



Un tel teaser vient renforcer l'idée de nouveaux accessoires pour les iPad 2024, notamment un Apple Pencil 3 et un Magic Keyboard 2.

Apple Pencil 3

Le nouvel Apple Pencil 3 devrait reconnaitre un nouveau geste de pression, qui pourrait aider les utilisateurs à accéder plus rapidement à la fonctionnalité de gomme dans leur application de dessin. Ce geste devrait être accompagné d'un retour haptique pour confirmer l'action. De plus, on s'attend à un stylet encore plus réactif et précis.

Magic Keyboard 2

Le nouveau Magic Keyboard de deuxième génération présentera un nouveau design en aluminium, avec un trackpad plus grand pour le rendre encore plus semblable à un ordinateur portable, un MacBook. Reste à savoir si l'iPad Pro aura l'exclusivité, ou s'il fonctionnera également avec l'iPad Air qui sera, pour la première fois, disponible en 11 et 12,9 pouces.

iPad Pro 2024

La star du keynote sera évidemment l'iPad Pro 2024. Toujours disponible en deux tailles d'écran, la tablette sera désormais dotée d'une dalle OLED pour un contraste plus riche et une luminosité accrue, ainsi qu'un design affiné. Les nouveaux modèles devraient être équipés de la nouvelle génération de processeur Apple, le M4. Le moteur neuronal du M4 devrait être considérablement amélioré pour mieux répondre aux charges de travail d'intelligence artificielle. L'IA est attendue au tournant avec iOS 18 et iPadOS 18.



En outre, Apple devrait revoir le design général, repositionner la caméra frontale et même proposer la recharge sans fil.

iPad Air 6

Le nouvel iPad Air 6 devrait être moins spectaculaire, avec une mise à jour plus simple de la puce M2. Sans oublier une taille de 12,9 pouces inédite.



Les autres iPad standard et iPad mini ne seront pas renouvelés à cet évènement.



Rendez-vous demain sur iPhoneSoft pour suivre le keynote !