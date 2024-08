Rumeurs : un iPad Pro avec puce M4 et nouvel Apple Pencil 3 avec retour haptique

On croyait tout savoir sur le keynote de début mai, mais apparemment non. Dans sa lettre dominicale "Power On", Mark Gurman de Bloomberg a surpris tout le monde en évoquant les nouveaux produits qu'il s'attend à ce qu'Apple annonce lors de son événement « Let Loose » du 7 mai. Notamment, ce ne serait pas un iPad Pro M3 mais un iPad Pro M4 qui attend les clients.



: Gurman a vu juste, Apple a lancé l'iPad Pro M4 et un Apple Pencil Pro avec retour haptique.

Directement la puce M4 ?

En effet, notre confrère, souvent très bien renseigné, pense désormais qu'il y a une « forte possibilité » que les prochains modèles d'iPad Pro soient équipés de la puce M4, plutôt que de la puce M3 qui a fait ses débuts dans le MacBook Pro et l'iMac il y a six mois. Un choix assez incongru de la part de la société américaine qui s'expliquerait par le moteur neuronal amélioré qui augmentera les performances pour les tâches d'intelligence artificielle, gros point d'attention de la prochaine version d'iOS 18 et d'iPadOS 18. Selon Gurman, Apple mettra l'accent marketing sur l'IA pour son nouvel iPad Pro 2024. Le haut de gamme profitera d'un nouveau design affiné, d'un écran OLED inédit et de plusieurs changements dont la recharge sans fil.

Il a ensuite évoqué le nouvel Apple Pencil 3, qui devrait être annoncé lors de l'événement aux côtés du Magic Keyboard redessiné et en aluminium. Le stylet serait doté pour la première fois d'un retour haptique. Bien qu'il n'ait pas donné de détails sur la manière dont cela fonctionnera, l'Apple Pencil sera peut-être doté d'un petit Taptic Engine qui vibrera lors du passage d'un outil de dessin à l'autre et lors de l'utilisation du geste pincement que nous avons découvert dans le code d'iPadOS 17.5.



Pour le reste, il y aurait bien un iPad Air 6 avec une variante de 12,9 pouces, une première pour la gamme.



L'événement Apple débutera le 7 mai à 16 heures, heure de Paris, avec un flux vidéo en direct sur le site du constructeur et sur notre page keynote dédiée. Comme à chaque fois depuis 2008, nous retranscrirons la conférence en français.