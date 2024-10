iOS 18 aura un air de visionOS (aperçu en image)

En plus de nous impressionner avec une intégration massive d'intelligence artificielle au sein d'iOS 18, Apple a aussi prévu de bouleverser le code esthétique d'iOS 18 en le rapprochant de celui de visionOS 1.0 distribué sur l'Apple Vision Pro. MacRumors qui a obtenu des informations d'une source bien renseignée au sein d'Apple nous donne un aperçu à quoi pourrait ressembler la future mise à jour d'iOS.

Une refonte style visionOS

Vous avez apprécié l'interface de l'Apple Vision Pro lors de sa présentation et dans les diverses vidéos que vous avez pu voir avant et après son lancement en février aux États-Unis ? Bonne nouvelle, Apple a prévu d'apporter le style de visionOS à la prochaine mise à jour iOS 18 qui sera disponible à la rentrée. Quand on parle de style, on pense à des fenêtres avec un niveau élevé de transparence et un effet de profondeur, des bords réfléchissants ou encore des boutons revus pour plus de modernité !



Tout ce que vous voyez dans l'image ci-dessous pourrait correspondre à la future interface d'iOS 18 pour l'iPhone, l'approche serait bien différente de la mise à jour qu'on a actuellement sur l'iPhone. Avec cette stratégie, Apple habituerait les utilisateurs d'iPhone à l'interface de visionOS ce qui permettrait de trouver une interface familière et une certaine aisance dès l'achat d'un Apple Vision Pro.

L'indiscrétion indique qu'iOS 18 aura le lecteur qui s'affiche dans l'image ci-dessus, une version revisitée de Safari avec une interface similaire à Safari de visionOS et des modifications visuelles sur toutes les applications préinstallées d'Apple.



La rumeur a été à la base annoncée par le média The Verifier puis confirmé par Mark Gurman de Bloomberg qui a mentionné lui aussi des modifications majeures dans l'interface d'iOS 18. Apple voudrait bousculer les habitudes des utilisateurs d'iPhone en proposant une mise à jour qui apporte un réel rafraîchissement dans son visuel.

Autre information intéressante obtenue, c'est l'application "Appareil photo", voici à quoi elle devrait ressembler dans iOS 18. Si vous zoomez sur la photo, on peut apercevoir que les accès rapides pour augmenter/réduire le zoom en bas de l'écran sont toujours ronds, mais cette fois-ci transparent, le bas de l'application n'est plus sombre, mais plus transparent.



La mise à jour iOS 18 comme toutes les autres mises à jour seront présentées lors de la WWDC 2024 qui aura lieu du 10 au 14 juin. C'est là qu'on verra si iOS 18 gardera une interface unique ou si la mise à jour de l'iPhone rejoindra l'interface de visionOS, ce qui serait une bonne chose.