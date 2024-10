Gurman promet un écran d’accueil plus personnalisable sur iOS 18 (màj)

Selon les croustillantes infos du journaliste Mark Gurman, iOS 18 dévoilera un écran d'accueil bien plus personnalisable et offrant de nouvelles façons d'interagir avec son iPhone au quotidien. L'IA y serait-elle pour quelque chose ?

iOS 18 : un écran d'accueil retravaillé

L'industrie ne cesse de le répéter, iOS 18 s'annonce comme une petite révolution pour l'OS de l'iPhone. "À la traîne" en matière d'IA, Apple est dans l'obligation de muscler son jeu à la rentrée et de confirmer qu'elle est bien la société numéro une sur le marché des smartphones.



Dans sa lettre dominicale, Mark Gurman promet qu'iOS 18 apportera une mise à jour significative pour l'écran d'accueil de l'iPhone. Plutôt vague sur les détails, il affirme que "l'écran d'accueil sera plus personnalisable". Une excellente nouvelle bien qu'il soit difficile d'imaginer ce qu'Apple a derrière la tête.



: d’après plusieurs sources, on pourra placer les icônes à peu près n’importe où.



La mise à jour introduira la possibilité de créer des espaces vides, des lignes et des colonnes entre les icônes d'applications.

Les autres nouveautés d’iOS 18

Selon les dernières rumeurs, Apple pourrait dans un premier temps s'appuyer sur Google en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Une information plutôt étrange, mais confirmée par le New York Times. Gemini, l'IA by Google, serait donc au cœur de l'iPhone dans iOS 18.



En plus de l'intelligence artificielle, iOS 18 va, comme chaque année, apporter des nouveautés dans de nombreux domaines. On connaît déjà l'arrivée des scènes dans l'application Freeform, le nouveau mode "aide auditive" pour les AirPods Pro ou encore un menu d'accessibilité encore plus complet. D’ailleurs du côté des écouteurs, Apple devrait lancer les AirPods 4 avec deux variantes : une classique et une avec réduction active de bruit (sans embouts).

La WWDC 24 début juin

Si vous vous posez la question, iOS 18 sera annoncé lors de la conférence WWDC 24 en juin prochain, aux côtés d'autres systèmes d'exploitation comme iPadOS 18, watchOS 11, visionOS 2 et la nouvelle version de macOS 15.



Dans la foulée du keynote d'ouverture, la firme publiera les premières bêtas pour les développeurs, avant une version publique à l'automne, probablement en même temps que le lancement de la nouvelle gamme d'iPhone 16 en septembre.



Selon nos informations, la WWDC 2024 aura lieu du 10 au 14 juin.



Et vous, quelles sont vos attentes pour iOS 18 ?