Le New York Times confirme le rapprochement d’Apple et Google autour de l’IA

Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg révélait dans un rapport dimanche soir qu’un rapprochement entre Apple et Google avait lieu en ce moment pour utiliser Gemini dans iOS 18. Cette nuit, le célèbre New York Times a confirmé l’information, Apple s’est bien rapproché de Google pour obtenir plus facilement des fonctionnalités IA pour iOS 18 !

Le partenariat Apple/Google, confirmé pour l’utilisation de l’IA Gemini

Un nouveau rapport a indiqué que des discussions préliminaires étaient en cours entre Apple et Google concernant l’intégration de l’intelligence artificielle dans la mise à jour iOS 18. Citant trois sources anonymes mais bien informées, le rapport met en lumière l’intérêt croissant d’Apple pour les capacités avancées en IA de Google, en particulier autour de Gemini, le modèle d’intelligence artificielle générative développé par Google.



Selon ces sources, bien que les discussions soient encore à un stade initial et que l’étendue exacte d’un éventuel accord entre les deux géants de la technologie reste indéfinie, l’implication d’Apple dans ces pourparlers témoigne de son désir d’intégrer des fonctionnalités d’IA de pointe dans iOS 18. Cette démarche intervient alors qu’Apple ne veut pas rester à la traîne dans la course à l’intelligence artificielle, un domaine où d’autres acteurs, tels qu’OpenAI, ont déjà établi des normes élevées avec des modèles comme ChatGPT.

Le rapport souligne également que Apple a exploré des discussions similaires avec d’autres entreprises. Cette quête de partenariats externes serait motivée par les défis rencontrés par Apple dans le développement de son propre modèle de langage, qui selon le rapport, accuse un retard important par rapport à ses concurrents.



Ce rapprochement potentiel avec Google, ou avec d’autres entreprises spécialisées dans l’IA, représenterait une solution temporaire visant à intégrer rapidement des fonctionnalités d’IA avancées dans iOS 18, tout en donnant à Apple le temps nécessaire pour finaliser ses propres projets en matière d’intelligence artificielle. Cette stratégie est perçue comme cruciale et indispensable pour Apple, elle permettra de ne pas rater la tendance de l’IA afin de ne pas décevoir les clients qui attendent de grandes avancées dans ce domaine pour iOS 18 et les iPhone 16.



Après un partenariat avec Samsung pour ses derniers Galaxy S, Google pourrait poursuivre la mise à disposition de Gemini avec Apple. Si l’accord se concrétise, ce sera un gros coup pour Google, car l’entreprise aura réussi à imposer Gemini auprès des plus grands acteurs sur le marché des smartphones, mais boostera également ses revenus financiers, car n’oublions pas que Gemini n’est pas mis à disposition gratuitement auprès des tiers.



