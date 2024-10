Apple a organisé un "Game Event" à New-York autour d'iOS 18 et macOS 15

Apple n'a pas seulement sorti la troisième bêta de ses prochaines mises à jour majeures cette semaine, la société a également tenu un petit évènement médiatique axé sur le jeu à New York. Le colloque a permis de découvrir le nouveau "Game Mode" dans iOS 18, les performances du nouvel iPad Pro M4, et bien plus encore comme tous les titres AAA disponibles sur l'App Store.

Apple met les jeux à l'honneur

Parmi les invités, le site japonais Macotakara a eu la chance d'être convié le 10 juillet dernier. Dans son compte-rendu, notre confrère explique avoir pu découvrir différents jeux sur les derniers appareils Apple, tels que l'iPhone 15 Pro Max, l'iPad Pro M4, le MacBook Pro M3, le MacBook Air M3 et l'iMac M3. Signe qu'il s'agissait d'une session "gaming", Apple avait préparé plusieurs iPhone de démonstration avec des contrôleurs comme l'excellente Backbone One, ainsi que des manettes PlayStation DualSense de Sony sur iPad et Mac.

Les jeux disponibles n'étaient pas forcément très récents, mais tous nécessitent une certaine puissance de calculs. On trouvait des jeux dont nous vous avons déjà longuement parlé :

Les capacités des appareils Apple

L'événement de la semaine ne s'est pas arrêté à des parties de jeux vidéo, Apple en profitant pour vanter les nouvelles fonctionnalités qui seront intégrées à iOS 18, iPadOS 18 et macOS 15 cette année.



iOS 18, par exemple, apporte pour la première fois le mode Jeu sur l'iPhone, piqué au Mac. Il permet d'accélérer les performances du processeur, mais aussi du Bluetooth pour les manettes et AirPods. De plus, la mise à jour de l'iPhone étend le Spatial Audio personnalisé avec suivi dynamique de la tête aux jeux avec une latence audio réduite.



Le Game Porting Toolkit 2 d'Apple est également désormais disponible pour permettre aux développeurs de porter des jeux macOS sur iOS, alors que la version 1 permettait de faciliter le passage du PC au Mac.



Toujours côté Mac, le dernier moteur Unreal Engine 5 et les optimisations Metal ont été mis en avant sur Mac, notamment le MetalFX Upscaling.

Un deuxième évènement "jeu"

Si vous nous suivez, vous savez que l'an passé, Apple avait déjà organisé un événement similaire pour les membres de la presse et les influenceurs, offrant un aperçu des jeux à venir sur l'iPhone, l'iPad, l'Apple TV et le Mac. Avec une architecture matérielle commune entre tous ses appareils, et des puces Apple Silicon toujours plus performantes, la société dirigée par Tim Cook a bien l'intention de venir marcher sur les platebandes du PC. Un marché de plusieurs milliards chaque année...