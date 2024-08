Non, Palworld mobile n'existe pas encore (+ avis)

Le phénomène Palworld arrivera forcément un jour sur mobile, mais pour l'instant, il reste circonscrit au PC. Ainsi, tous les jeux ressemblant de près ou de loin à Palworld sur l'App Store et le Play Store ne sont que de pâles copies, au mieux.



Justement, le studio Pocketpair, qui a battu des records sur Steam avec 12 millions de copies vendues en dix jours depuis le 19 janvier, avertit les joueurs. Palworld mobile n'existe pas, en tout cas pour l'instant.

Notre avis sur Palworld

Initialement considéré comme un jeu Pokemon avec des armes à feu, Palworld est finalement un mélange entre le jeu de Nintendo et un titre de survie comme ARK.

Un tout nouveau jeu de survie multijoueur en monde ouvert où le but est de collectionner de mystérieuses créatures, les Pals, afin de les faire combattre, bâtir des structures, travailler dans les champs et faire tourner vos usines.

Les fans déçus des jeux Pokémon récents, qui n'ont jamais vraiment réussi à passer à la 3D, se sont littéralement rués vers Palworld. S'il a évidemment copié quelques monstres à Nintendo, il a su apporter un univers enchanteur et de bonnes idées du côté du gameplay. Il fait même mieux que Coromon.



Pour ceux qui n'auraient pas encore testé Palworld, il s'agit donc d'un mélange unique de collection de monstres, de jeu de survie avec construction de bases et de jeu d'exploration en monde ouvert, où les joueurs participent activement au combat aux côtés de leurs monstres entraînés.



Le jeu offre de nombreuses options de personnalisation pour adapter l'expérience aux préférences de chacun, qu'il s'agisse d'alléger les éléments de survie pour les nouveaux venus ou d'augmenter la difficulté pour les plus expérimentés, et propose un vaste monde partagé pour le jeu collaboratif et les futurs combats entre joueurs.



Malgré son état inachevé et ses problèmes techniques (logiques), Palworld se distingue par son gameplay orienté vers l'action et ses graphismes de qualité supérieure, défiant des franchises majeures comme Pokémon. Son succès sur le long terme dépendra de la réactivité de la petite équipe de développeurs afin d'ajouter du contenu et des mécaniques.

Ne téléchargez pas Palworld sur iOS et Android

Pour en revenir au sujet du jour, le développeur de Palworld, Pocketpair, vient de publier un message sur X pour avertir les joueurs qu'il n'existe pas de version mobile officielle de Palworld. Pocketpair met également en garde contre l'installation de ces jeux et travaille avec Google et Apple pour éliminer toutes les copies, parfois dangereuses.

[Warning]

There is no Palworld application for phones. Apps using names and product images such as "パルワールド" and "Palworld" are appearing on the AppStore and Google Play, but they are not affiliated with our company in any way.



We have reported this issue to Apple, which… — Palworld (@Palworld_EN) January 31, 2024

Si cela vous intéresse, Palworld est disponible sur Steam, Xbox Game Pass, Xbox One et Xbox Series. La version Xbox One est d'ailleurs mal en point, avec de nombreux bugs. Si vous souhaitez y jouer, il semblerait que la version PC sur Steam soit la plus aboutie.