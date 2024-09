iOS 18 pourrait avoir des fonctionnalités IA grâce à… Google !

L’intelligence artificielle est le principal sujet de toutes les conversations, alors que Samsung a présenté des nouveautés IA majeures dans ses derniers Galaxy S, Apple est attendu au tournant avec iOS 18 qui sera présenté à la WWDC 2024. Si la firme de Cupertino est prête avec des fonctionnalités IA développées par ses soins, une indiscrétion révèle qu’Apple pourrait utiliser des modèles d’IA génératives appartenant à Google !

De l’IA by Google dans iOS 18 ?

Il semblerait que le futur d’iOS pourrait être profondément marqué par une collaboration avec Google. Au cœur de ce rapprochement se trouve Gemini, l’ensemble de modèles d’intelligence artificielle générative de Google. La firme de Mountain View a déjà fait parler d’elle en utilisant Gemini pour améliorer ses propres applications et services, tout en le rendant accessible à d’autres développeurs. Cette ouverture de Gemini à un public plus large représente non seulement une avancée technique mais aussi une nouvelle stratégie commerciale pour Google, ce qui promet de nouvelles sources de revenus pour le groupe.



Un récent rapport indique que des discussions sont actuellement en cours entre Apple et Google pour intégrer Gemini au sein d’iOS 18. Il est également indiqué qu’Apple discute en ce moment avec OpenAI, ce qui montre une volonté claire pour la firme de Cupertino de s’immerger dans l’intelligence artificielle générative, notamment pour la création de texte et d’images. En intégrant des solutions basées sur le cloud telles que Gemini, Apple espère propulser ses fonctionnalités d’IA, tout en continuant le développement de ses propres technologies en interne.

La collaboration avec Google (et potentiellement OpenAI) serait envisagée comme une solution temporaire, le temps que les projets d’Apple dans le domaine de l’IA aboutissent. Avec la sortie prochaine d’iOS 18, les équipes d’Apple spécialisées en IA travaillent sans relâche pour intégrer ces nouvelles capacités au système d’exploitation, en prévision de sa présentation à la WWDC 2024.

Après Samsung, Apple ? Google attire les plus grands du secteur

Google n’est pas étranger à ce type de partenariat, l’entreprise a déjà signé une collaboration avec Samsung pour intégrer les fonctionnalités de Gemini dans certaines applications du Galaxy S24, ainsi que l’utilisation d’Imagen 2 pour des fonctions d’édition générative dans la galerie photo de Samsung. Avec trois versions de Gemini disponibles - Pro, Ultra, et Nano - optimisées pour différents usages et la récente mise à jour à Gemini 1.5, Google démontre son avance dans le domaine de l’IA, notamment sur le marché des smartphones.



Le rapport conclut en précisant qu’il semble peu probable qu’un accord formel entre Apple et un fournisseur d’IA soit annoncé avant la conférence WWDC en juin. Cela laisse planer un doute quant à la manière exacte dont ces discussions se traduiront en fonctionnalités pour les utilisateurs d’iOS.



