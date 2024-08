Rumeur : la recherche Spotlight sur iOS 18 pourrait devenir impressionnante grâce à l’IA

Sur iPhone, quand vous souhaitez chercher une information ou même une application que vous voulez lancer, vous avez la possibilité de slider votre écran d’accueil vers le bas pour accéder au Spotlight. Cette recherche qui nous fait gagner du temps depuis toujours pourrait bientôt évoluer. Selon un récent rapport de Bloomberg, Apple prévoit de « doper » le Spotlight d’iOS 18, iPadOS 18 et macOS 15 avec l’intelligence artificielle.

Une recherche Spotlight comme on ne l’a jamais vu ?

Selon des informations récemment divulguées, Apple serait en train de repenser en profondeur la recherche Spotlight sur iOS, iPadOS et macOS, grâce à l’intégration poussée de l’intelligence artificielle. Spotlight, bien connu des utilisateurs d’iPhone, iPad et Mac, est l’outil de recherche universel permettant de fouiller dans les mails, sur le Web, dans les photos, et même de retrouver des titres sur Apple Music. Mais si l’on en croit une rumeur publiée cette nuit, Apple s’apprête à franchir une nouvelle étape avec iOS 18.



Une version améliorée de Spotlight, s’appuyant sur la technologie des modèles de langage de grande envergure (LLM), serait actuellement à l’étude chez le géant californien. Cette avancée promet de transformer l’outil de recherche en un assistant personnel encore plus puissant et intuitif. Grâce aux LLM, Spotlight pourrait bientôt être capable de comprendre et d’exécuter des tâches complexes, s’intégrant de manière transparente à des applications spécifiques.

Imaginez demander à Spotlight de lancer directement une playlist sur Apple Music, d’écrire un nouveau message dans l’application Messages, ou encore d’obtenir un accès rapide pour déverrouiller votre Tesla via l’application du constructeur. Les possibilités semblent infinies, allant bien au-delà de la simple recherche d’informations ou du lancement d’applications.



Ces dernières années, Apple a considérablement amélioré Spotlight, mais l’intégration de l’IA pourrait véritablement révolutionner l’usage que nous avons de cette fonctionnalité, la rendant incontournable au quotidien pour les utilisateurs d’iOS, d’iPadOS et de macOS.

Reste à voir si et quand Apple décidera de rendre ces innovations accessibles au grand public.



Via