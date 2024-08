Rumeur : iOS 18 aurait une interface inspirée par visionOS

Dans quelques mois aura lieu la WWDC 2024, l’occasion pour Apple de présenter toutes les évolutions logicielles qui débarqueront à la rentrée. Si visionOS sera au cœur du sujet, on peut s’attendre aussi à quelques améliorations du côté d’iOS. Avec la version iOS 18, Apple va proposer plusieurs changements dont un changement d’interface si on en croit un récent rapport. Pour rappel, iOS 18 est annoncée comme la mise à jour qui bouleversera notre iPhone.

Un gros changement sur l’interface ?

Depuis quelques temps, Apple semble avoir adopté une approche conservatrice en ce qui concerne le design d’iOS, préférant peaufiner l’expérience utilisateur avec des ajustements ciblés plutôt que des changements radicaux. L’introduction d’un écran de verrouillage plus personnalisable dans iOS 16 et l’intégration de widgets parmi les icônes d’applications en sont des exemples parlants.



Cependant, une récente rumeur nous indique un changement de cap pour la prochaine grande mise à jour d’Apple. Selon des sources, iOS 18 pourrait arborer un tout nouveau design, inspiré de celui de visionOS. Cette initiative pourrait être le signe d’une stratégie, visant à familiariser les nombreux utilisateurs d’iOS avec l’interface de visionOS, même sans posséder l’Apple Vision Pro.

Le site The Verifier, qui a partagé cette information, décrit les modifications attendues comme incluant des éléments visuels caractéristiques de visionOS :

Des bords arrondis

Des ombres subtiles

Des effets de transparence qui s'adapte à l'environnement

Une sensation de profondeur grâce à l’utilisation de fenêtres superposées

Ce changement de design, s’il se concrétise, pourrait revitaliser l’expérience utilisateur sur iPhone et iPad, en apportant une nouvelle dimension visuelle à l’interface habituelle.



L’évolution du design d’Apple TV avec tvOS 17.2, qui a vu l’apparition d’une version remaniée de l’application Apple TV dotée d’une barre latérale flottante, est citée comme un exemple de l’influence de visionOS sur les autres systèmes d’exploitation d’Apple. Cette tendance suggère qu’Apple pourrait être en train de faire des tests pour une intégration plus poussée de l’esthétique de visionOS dans ses autres produits.



Toutefois, il faut prendre ces informations avec prudence, la fiabilité de The Verifier en tant que source de rumeurs sur Apple a été remise en question par le passé à plusieurs reprises. Si cette rumeur s’avère vraie, iOS 18 pourrait représenter un changement dans la manière dont Apple envisage l’interface utilisateur de ses iPhone, en rapprochant encore plus l’expérience iOS de l’univers visuel de visionOS. Reste à voir si ces changements (plutôt bénéfiques et modernes) seront accueillis avec enthousiasme par les utilisateurs d’iPhone.



Source