watchOS 12 aurait une interface inspirée de visionOS

Selon le site israélien The Verifier, la prochaine version de watchOS, soit la numéro 12, apportera une refonte inspirée de visionOS à l’Apple Watch, en harmonie avec les mises à jour de design attendues dans iOS 19 et macOS 16.

Changements de design

Notre confrère affirme que watchOS 12 intégrera éventuellement des « éléments » de visionOS, avec un aspect plus audacieux, légèrement transparent et une esthétique flottante. Cette refonte devrait rafraîchir les boutons, les menus, les icônes et autres éléments de l’interface utilisateur. Apple explorerait plusieurs idées pour l’écran d’accueil, bien que The Verifier reste incertain quant au calendrier de ces changements. Ce pourrait être dès l'Apple Watch 11, comme un peu plus tard, pour l'Apple Watch 12.

Intégration d’Apple Intelligence

En plus de la refonte, The Verifier suggère qu’Apple travaille sur des fonctionnalités Apple Intelligence pour l’Apple TV 2025 et l’Apple Watch Ultra 3. Le rapport prétend que l’Apple Watch Ultra recevra une nouvelle puce exclusive pour prendre en charge Apple Intelligence, une affirmation douteuse étant donné la tendance d’Apple à déployer ces fonctionnalités sur une large gamme d’appareils plutôt que de les limiter aux produits haut de gamme. Depuis la WWDC 2024, seul le dernier iPad 11 ne prend pas en charge Apple Intelligence, tandis que d’autres appareils, y compris l’iPhone 16e de milieu de gamme, en bénéficient.

Considérations techniques

Les modèles actuels d’Apple Watch sont équipés de seulement 1 Go de RAM, alors qu’Apple Intelligence nécessite un minimum de 8 Go, ce qui remet en question les affirmations du jour. Selon The Verifier, Apple Intelligence sur l’Apple Watch offrira des fonctionnalités telles que des résumés de notifications, la création de Genmoji et une Siri améliorée capable de comprendre le comportement des utilisateurs en exploitant les données des activités sportives, de la surveillance médicale par IA, du suivi du sommeil, de l’activité cardiaque, et plus encore.

Fiabilité de la source

Le bilan de The Verifier en matière de rumeurs précises est discutable. L’année dernière, il avait prédit à tort une refonte inspirée de visionOS pour iOS 18. Parmi les autres rumeurs non concrétisées figurent l’introduction de Touch ID sur l’Apple Watch, un mode enfants pour l’Apple TV, la date de lancement d’un nouvel Apple Pencil, ainsi que plusieurs prédictions erronées concernant l’abandon de la prise en charge de certains appareils par différentes versions d’iOS.