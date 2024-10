Apple a commencé le développement d’iOS 19, macOS 16, watchOS 12 et visionOS 3

Comme pour la conception d’un nouvel iPhone, Apple s’y prend plus d’un an à l’avance pour le développement de ses nouvelles mises à jour. À la rentrée de 2025, Apple publiera iOS 19, watchOS 12, macOS 16… et pour offrir des nouveautés convaincantes et plusieurs changements, l’entreprise s’y prend à l’avance !

Apple donne des noms de code à ses futures mises à jour pour plus de discrétion en interne

Apple a officiellement lancé le développement de ses prochaines mises à jour, prévus pour une sortie en septembre 2025. La firme de Cupertino reste fidèle à son calendrier habituel de développement logiciel, les équipes de développeurs commencent le travail en avance pour ne pas être pris au dépourvu en cas de situation compliqué.

Selon le rapport de Bloomberg, Apple travaille sur plusieurs mises à jour majeures à l’heure actuelle :

iOS 19, nom de code “Chance”

macOS 16, nom de code “Cheer”

watchOS 12, nom de code “Népalais”

visionOS 3, nom de code “Découverte”

Développement matériel et logiciel en parallèle

En plus du développement logiciel, Apple travaille également sur les produits matériels de l’année prochaine. Cette approche simultanée permet à l’entreprise de tester et d’optimiser ses nouveaux appareils avec les logiciels en cours de développement, ce qui assure une intégration parfaite entre le matériel et le logiciel dès leur lancement sur le marché.



En attendant, découvrez iOS 18 et autre macOS 15 actuellement en bêta.



