Apple déploie les mises à jour iOS 16.6, iPadOS 16.6, macOS 13.5, watchOS 9.6 et tvOS 16.6

Après une longue période de bêta, Apple déploie enfin à tous les utilisateurs de son écosystème plusieurs mises à jour qui sont essentiellement à but de corrections de bugs et d'améliorations. Ces mises à jour concernent les iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Watch qui sont éligibles aux derniers cycles de mises à jour publiés en septembre 2022.

À vos téléchargements !

Dès ce soir, les clients Apple peuvent bénéficier d'une nouvelle mise à jour sur leurs produits, l'entreprise vient d'annoncer le déploiement des versions suivantes :

iOS 16.6

iPadOS 16.6

macOS 13.5

watchOS 9.6

tvOS 16.6

Comme vous pouvez vous en douter, nous arrivons à la fin du cycle de ces mises à jour, ce qui signifie que vous ne retrouverez quasiment aucune nouveautés, il faudra pour cela attendre le mois de septembre avec les nouvelles mises à jour majeures.

Toutefois, ce n'est pas parce qu'il n'y a presque pas de nouveautés qu'il faut ignorer ces mises à jour. Les développeurs Apple ont énormément travaillé sur ces nouvelles versions au cours des derniers mois. Des failles de sécurité ont été bouchées et des bugs ont été corrigés pour améliorer l'expérience utilisateur, ce sera tout bénéfique pour vous de les télécharger dès maintenant.

Les nouveautés d'iOS 16.6 et d'iPadOS 16.6

Contact Key Verification : une toute nouvelle fonctionnalité dans iMessage et FaceTime a été introduite pour certifier les correspondants, réduisant ainsi les risques de cyberattaques par le biais de messages, qui peuvent cibler des activistes, des personnalités politiques et des gouvernements. Cette approche nécessite une validation humaine de la part de l'expéditeur et du destinataire pour obtenir la certification. De plus, Apple est en mesure d'alerter immédiatement les deux parties en cas de violation de la confidentialité de la conversation en cours.

Vous pouvez installer dès maintenant iOS 16.6 et iPadOS 16.6 sur votre iPhone et iPad. Pour cela, voici le chemin à prendre pour télécharger et installer la mise à jour :

Ouvrez l'application Réglages

Allez dans Général

Appuyez sur Mise à jour logicielle

Lancez le téléchargement puis l'installation

Si vous préférez vous assurer que la mise à jour ne vous apportera pas de nouveaux bugs ou une faiblesse sur l'autonomie quotidienne de votre iPhone, n'hésitez pas à observer nos prochains articles. Si iOS 16.6 provoque des difficultés chez les utilisateurs, nous vous tiendrons bien évidemment au courant !

Les correctifs de sécurité d'iOS 16.6 et iPadOS 16.6

Noyau

Disponible pour : iPhone 8 et modèles ultérieurs, iPad Pro (tous les modèles), iPad Air 3e génération et modèles ultérieurs, iPad 5e génération et modèles ultérieurs, et iPad mini 5e génération et modèles ultérieurs

Impact : Une application peut être en mesure de modifier l'état sensible du noyau. Apple est au courant d'un rapport selon lequel ce problème a peut-être été activement exploité par rapport aux versions d'iOS publiées avant iOS 15.7.1.

Description : Ce problème a été résolu par une meilleure gestion de l'état.

CVE-2023-38606 : Valentin Pashkov, Mikhail Vinogradov, Georgy Kucherin (@kucher1n), Leonid Bezvershenko (@bzvr_) et Boris Larin (@oct0xor) de Kaspersky

WebKit

Disponible pour : iPhone 8 et modèles ultérieurs, iPad Pro (tous les modèles), iPad Air 3e génération et modèles ultérieurs, iPad 5e génération et modèles ultérieurs, et iPad mini 5e génération et modèles ultérieurs

Impact : Le traitement du contenu Web peut entraîner l'exécution arbitraire de code. Apple est au courant d'un rapport selon lequel ce problème a peut-être été activement exploité.

Description : Le problème a été résolu par des contrôles améliorés.

WebKit Bugzilla : 259231

CVE-2023-37450 : un chercheur anonyme

watchOS 9.6 et macOS 13.5 sont aussi prêts à être téléchargé

Les utilisateurs d'Apple Watch peuvent également (en plus d'iOS 16.6) installer la mise à jour watchOS 9.6, une nouvelle version logicielle pour l'Apple Watch qui a pour objectif de corriger les derniers bugs du cycle watchOS 9.



Comme d'habitude, l'installation de la mise à jour se réalise via l'application "Watch" sur votre iPhone dans "Général" et "Mise à jour logicielle". Attention, vous devrez avoir au moins 50% de batterie et votre Apple Watch devra être placée sur son chargeur à portée de l'iPhone auquel elle est connectée en Bluetooth.



En ce qui concerne macOS 13.5, la mise à jour s'installe depuis les réglages système de votre Mac. Malheureusement, Apple ne précise pas non plus les corrections de bugs qui ont été réalisées. Toutefois, il est recommandé de l'installer afin d'améliorer l'expérience utilisateur.