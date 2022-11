Apple déploie les mises à jour iOS 16.1.1 et macOS 13.0.1

À seulement 24 heures avant le début d'un grand week-end, Apple publie les mises à jour iOS 16.1.1 et macOS 13.0.1 à l'ensemble des utilisateurs possédant un iPhone éligible à iOS 16 et un Mac compatible avec macOS Ventura. Ces mises à jour n'apportent rien de nouveau, mais vous offriront les derniers patchs de sécurité et corrigeront plusieurs instabilités.

iOS 16.1.1 et macOS 13.0.1 sont disponibles pour tous

Une nouvelle soirée de mises à jour commence dès maintenant !

Les possesseurs d'iPhone et de Mac concernés peuvent télécharger et installer les dernières mises à jour iOS 16.1.1 et macOS 13.0.1.

Voici la description mise en avant par Apple pour les deux nouvelles versions :

Cette mise à jour contient des correctifs et des améliorations liées à la sécurité, et est recommandée à tous les utilisateurs.

Comment mettre à jour mon iPhone ?

Direction l'application "Réglages" de votre iPhone", voici après le chemin à suivre :

Allez dans Général

Mise à jour et logicielle

Appuyez sur Télécharger et installer

Comment mettre à jour mon Mac ?

C'est tout aussi simple, voici le chemin à prendre sur macOS Ventura (ce n'est pas exactement le même que les versions macOS précédentes) :

Dans le coin supérieur gauche de l'écran, cliquez sur le logo Apple

Cliquez sur Réglages du système

Rendez-vous dans Mise à jour logicielle disponible

Comme le dit Apple, il est recommandé d'installer ces dernières mises à jour afin de s'assurer d'avoir l'iPhone et le Mac le plus sécurisé contre les récentes cyberattaques. On regrettera tout de même qu'Apple n'entre pas dans les précisions !