Apple déploie une "mise à jour de réponse rapide" pour iOS 16.4.1 et macOS 13.3.1

Depuis plus d'une semaine, les utilisateurs d'iPhone peuvent bénéficier de la mise à jour iOS 16.4.1 et les propriétaires de Mac de macOS 13.3.1. Ce soir, Apple publie une "mise à jour rapide" de ces deux versions logicielles, comprenez par là une mise à jour "flash" visant à apporter les derniers correctifs de sécurité, sans changer la numérotation du logiciel.

iOS 16.4.1 (a) et macOS 13.3.1 (a) sont disponibles

Tous les jours, les développeurs d'Apple travaillent sur la correction des dernières failles de sécurité qui pourraient engendrer des problèmes sur vos appareils Apple. Au lieu de sortir de nouvelles mises à jour avec une numérotation différente, le géant californien a décidé de lancer des mises à jour Rapid Security Response (RSR). Il s'agit de nouvelles versions logicielles qui n'ont qu'un seul but : la sécurité et la protection des données personnelles de l'utilisateur.

Dès maintenant, les clients Apple éligibles peuvent installer depuis les réglages de leur appareil ces deux mises à jour qui leur permettront de bénéficier d'une meilleure protection contre les dernières attaques.



La mise à jour iOS Security Response 16.4.1 est accessible via la méthode habituelle de mise à jour logicielle dans l'application Réglages de l'iPhone ou de l'iPad et peut être téléchargée et installée en quelques minutes seulement. La mise à jour de macOS peut être téléchargée et installée dans les Réglages Système du Mac. La Rapid Security Response se distingue de la version précédente par un (a) à côté du numéro de la version. Il est rare qu'Apple déploie ce type de mise à jour, il est donc probable qu'une "situation urgente" provoque cette réaction soudaine de la part d'Apple.