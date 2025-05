Google One franchit les 150 millions d’abonnés grâce à l'IA

Google One, le service d’abonnement au cloud de Google, vient de franchir un cap impressionnant : 150 millions d’abonnés dans le monde. Cette croissance spectaculaire est notamment portée par l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses offres, en particulier avec la formule « AI Premium » lancée en 2024.

Google One au firmament

Google One, le service d’abonnement de Google, a franchi un cap majeur en mai 2025 en atteignant 150 millions d’abonnés, soit une croissance de 50 % depuis février 2024. Cette progression remarquable est en grande partie attribuée au lancement de l’offre « AI Premium », introduite en février 2024 lors de l'annonce des 100 millions d'abonnés, qui a séduit encore plus d'utilisateurs.

Une croissance portée par l’intelligence artificielle

L’offre Google One AI Premium, proposée à 21,99 € par mois, donne accès à des fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle, notamment Gemini Advanced, intégré à Gmail, Docs et d’autres applications Workspace. Elle comprend également des outils expérimentaux tels que le mode de recherche assistée par IA et NotebookLM Plus.

Cette stratégie s’inscrit dans la volonté de Google de diversifier ses sources de revenus, en s’éloignant de son modèle économique traditionnel basé sur la publicité. En 2024, les revenus publicitaires représentaient encore plus des trois quarts des 350 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’Alphabet.

Une offre adaptée à tous les besoins

Google One propose plusieurs formules pour répondre aux différents besoins des utilisateurs :

Gratuit

15 Go de stockage

Inclus par défaut avec un compte Google

Basic – 1,99 €/mois

100 Go de stockage

Assistance Google

Partage familial jusqu’à 5 personnes

Standard – 2,99 €/mois

200 Go de stockage

Tous les avantages de l’offre Basic

Premium – 9,99 €/mois

2 To de stockage

VPN Google One

Fonctions avancées Google Photos

Réductions sur le Google Store

Partage familial

AI Premium – 21,99 €/mois

2 To de stockage

Toutes les fonctions de l’offre Premium

Accès à Gemini Advanced (IA)

Intégration IA dans Gmail, Docs, etc.

Accès prioritaire aux outils IA futurs

NotebookLM Plus

10 To – 99,99 €/mois

20 To – 199,99 €/mois

30 To – 299,99 €/mois

Des plans annuels sont également disponibles, offrant des économies par rapport aux abonnements mensuels, bien que l’option AI Premium ne soit pas encore proposée en formule annuelle.

Perspectives et enjeux futurs

L’intégration de l’IA dans les services de Google One reflète une tendance plus large dans l’industrie technologique, où les interfaces basées sur l’intelligence artificielle deviennent de plus en plus centrales. Cependant, ces nouvelles interfaces posent des défis en matière de monétisation publicitaire, incitant des entreprises comme Google à explorer des modèles économiques alternatifs, tels que les abonnements.

Le PDG de Google, Sundar Pichai, a indiqué que l’entreprise continuerait à se concentrer sur les abonnements pour monétiser ses services d’IA, à l’instar de la stratégie adoptée pour YouTube. Rappelons que Google Gemini sera bientôt implanté dans des millions de nouveaux appareils dont les montres connectées, les voitures, les TV ou encore les casques AR/VR.

Le franchissement du cap des 150 millions d’abonnés par Google One témoigne de l’efficacité de la stratégie de Google visant à intégrer l’intelligence artificielle dans ses services et à diversifier ses sources de revenus. Avec des offres adaptées à une large gamme d’utilisateurs et une orientation claire vers l’IA, Google One s’affirme comme un acteur majeur dans le domaine des services cloud et de l’intelligence artificielle.



