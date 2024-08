Le service Google One atteint les 100 millions d'abonnés

Ce week-end, Google a officiellement dépassé la barre symbolique des 100 millions d'abonnés à son service Google One. Comme annoncé par le PDG Sundar Pichai, la firme de Mountain View est heureuse de ce palier, mais ne compte pas s'arrêter là.

Google One franchit un seuil symbolique

Nous venons de franchir la barre des 100 millions d'abonnés à Google One ! Nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée avec notre nouveau plan AI Premium (lancé hier) qui offre des fonctionnalités d'IA comme Gemini Advanced, ainsi que Gemini dans Gmail, Docs et d'autres encore à venir.

We just crossed 100M Google One subscribers! Looking forward to building on that momentum with our new AI Premium Plan (launched yesterday) offering AI features like Gemini Advanced, plus Gemini in Gmail, Docs + more coming soon. https://t.co/m7zAVop7P6 pic.twitter.com/sMdwJeq0iU — Sundar Pichai (@sundarpichai) February 9, 2024

Si vous n'aviez pas suiv, Google One, un concurrent à Apple iCloud, comprend le stockage dans le nuage pour Gmail, Photos et Drive, ainsi que le VPN by Google One et un rapport sur le dark web.



De plus, les abonnés bénéficient d'avantages exclusifs tels que les fonctions d'édition de Google Photos, les récompenses du Google Store et jusqu'à 10 % de remise sur les achats d'appareils et d'accessoires dans le Google Store.



Les utilisateurs qui optent pour Google One sont souvent sous Android, mais certains clients Apple préfèrent les outils de Google. Si tel est le cas, les prix de Google One commencent avec le plan de base de 100 Go, à partir de 2,99 €/mois ou 29,99 €/an en France pour 2 To, avec des options de mise à niveau pour de l'espace supplémentaire si besoin.



Le nouveau forfait AI Premium est en supplément à 19,99 € par mois, mais reste gratuit pendant deux mois au départ. Ce plan inclut le tout nouveau modèle d'IA Ultra 1.0 (Gemini Advanced et Gemini standard) et permettra bientôt d'intégrer Gemini directement dans Gmail, Docs, Slides et Meet. Une sorte d'alternative à ChatGPT intégré aux services du géant du web.

