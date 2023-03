Tous les abonnements Google One incluent un VPN dès aujourd'hui

Les géants comme Apple et Google se sont lancés il y a plus d'un an dans les abonnements de services groupés, une bonne idée pour fidéliser les utilisateurs et leur permettre de faire des économies par rapport à la souscription des services à l'unité. Alors que les offres Apple One sont particulièrement compétitives, Google a décidé de muscler ses abonnements Google One en incluant un VPN dans... tous les abonnements !

Une évolution des abonnements

Bonne nouvelle, la firme de Mountain View vient d'annoncer une évolution majeure de ses abonnements Google One, les offres Basic et Standard avec 100 Go et 200 Go de stockage dans le cloud vont bénéficier de manière imminente d'un accès au VPN de Google. Auparavant, le VPN était uniquement disponible dans l'abonnement Premium avec 2 To de stockage à 9,99€/mois.



À noter que Google ne compte pas inclure l'accès à son VPN dans l'offre gratuite qui fournit 15 Go de stockage aux utilisateurs qui ne veulent pas payer un abonnement à renouvellement mensuel ou annuel.

Avec son VPN, Google s'engage à vous proposer une navigation et des téléchargements avec une connexion sécurisée et totalement privée. Vous retrouvez également une protection contre les pirates informatiques quand vous êtes sur une connexion non sécurisée comme un Wi-Fi dans une gare ou un McDonald's par exemple. Au-delà de cela, le VPN de Google agit comme n'importe quel VPN, il change votre adresse IP pour que vous soyez anonyme sur internet pendant votre navigation.



Google fait plusieurs promesses à ses utilisateurs qui profitent de son VPN : aucun suivi et aucune vente de vos données liées à votre activité de navigation. L'entreprise assure qu'elle ne regarde pas ce que vous faites quand vous exploitez son VPN !

Vous retrouvez aussi des sécurités avancées pour qu'aucun tiers n'associe votre activité en ligne avec votre identité.

Autre nouveauté

En plus de fournir un accès VPN à tous les abonnés de Google One, le géant californien ajoute un nouveau service qui permettra aux utilisateurs de vérifier si leurs informations personnelles circulent sur le dark web. Si des informations personnelles identifiables telles que le nom, l'adresse, l'adresse mail ou le numéro de téléphone d'un utilisateur sont découvertes, ce dernier recevra une notification de Google.



Si vous souscrivez à une offre Google One, vous pourrez profiter du VPN sur iOS, macOS, Windows et Android. Autre bonne nouvelle, l'abonnement Google One peut être partagé avec d'autres utilisateurs, Google autorise jusqu'à 5 autres personnes en partage.