Apple fait la promotion de la sécurité d'iCloud

Dans un contexte technologique toujours plus anxiogène, Apple a partagé une étude menée par le Dr Stuart Madnick, professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT), selon laquelle 2,6 milliards d'enregistrements personnels ont été compromis par des violations de données au cours des deux dernières années. L'étude, commandée par Apple, dit être impartiale et les "conclusions et opinions exprimées sont exclusivement celles de l'auteur". Soit.

Apple continue son marketing sécuritaire

Apple illustre les principales données de l'étude dans un communiqué de presse :

Le rapport illustre que les menaces historiques pesant sur les données des utilisateurs, qui ont vu le nombre de violations de données presque tripler entre 2013 et 2022, compromettant 2,6 milliards d'enregistrements en deux ans, ne font qu'empirer en 2023. Rien qu'aux États-Unis, les neuf premiers mois de l'année 2023 ont connu une augmentation de près de 20 % du nombre de violations par rapport à l'année précédente. La cible des cybercriminels était très claire, puisqu'une étude réalisée en 2023 a révélé que plus de 80 % des violations concernaient des données stockées dans le cloud. Les attaques visant l'infrastructure en nuage ont presque doublé entre 2021 et 2022.

Sans surprise, les conclusions de l'étude soulignent la nécessité du chiffrement de bout en bout, qu'iCloud propose déjà par défaut pour 14 catégories de données. Pour les utilisateurs à la recherche d'une protection supplémentaire, Apple propose une fonctionnalité optionnelle appelée "Protection avancée des données", qui porte à 23 le nombre de catégories de données iCloud couvertes par le chiffrement de bout en bout, y compris les sauvegardes iCloud, les notes, les photos, les mémos vocaux et bien plus encore.



Alors que les menaces qui pèsent sur les données des utilisateurs sont de plus en plus fréquentes et sophistiquées, Apple avance qu'elle possède les produits les plus sûrs du marché. Avec le mode isolement, Apple a mis au point une protection pour les personnes susceptibles d'être ciblées par des menaces extrêmes, comme les logiciels espions mercenaires, en raison de ce qu'elles sont ou de ce qu'elles font.



Craig Federighi, responsable de l'ingénierie logicielle d'Apple, a tenu a rassuré les clients :

Les acteurs malveillants continuent de consacrer énormément de temps et de ressources à la recherche de moyens plus créatifs et plus efficaces pour voler les données des consommateurs, et nous ne relâcherons pas nos efforts pour les arrêter.

Vous pensez que l'iPhone sera toujours sûr après son ouverture au sideloading prévu pour 2024 ?