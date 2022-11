Amazon Music ouvre ses 100 millions de titres aux abonnés Prime

Aujourd'hui, Amazon élargit son offre de streaming musical en proposant gratuitement aux membres Prime l'ensemble des 100 millions de chansons de sa bibliothèque Amazon Music. Bien qu'elle soit assortie de certaines conditions pour se distinguer du service Music Unlimited, cette nouvelle offre gratuite est l'une des plus intéressantes dans le domaine.

100 millions de titres gratuits pour les membres Prime

Auparavant, si vous vouliez écouter Amazon Music et sa bibliothèque de 100 millions de chansons, vous deviez être abonné au plan payant Amazon Music Unlimited de la société. Aujourd'hui, dans une démarche encore plus agressive que le plan vocal à 4,99 euros d'Apple Music, Amazon Music ouvre sa collection de titres à tous ceux qui paient déjà la cotisation annuelle pour être membre Prime.

Les changements apportés au catalogue d'Amazon Music pour les membres Prime s'accompagnent toutefois de quelques réserves. Afin d'inciter les clients à s'abonner à Music Unlimited pour bénéficier d'une expérience complète, ceux qui choisissent le niveau standard ne bénéficieront pas d'un accès complet. En revanche, tous les membres Prime pourront accéder au catalogue Amazon Music en sélectionnant des artistes, des albums et des listes de lecture. Malheureusement, vous ne pourrez pas demander à Alexa de jouer la chanson qui vous trotte dans la tête.



Pour cela, vous devrez passer à l'abonnement de 9 euros par mois sous la forme d'Amazon Music Unlimited avec 30 jours gratuits actuellement. La nouvelle mise à jour d'Amazon Music aujourd'hui transforme effectivement le service gratuit en une offre de streaming musical standard de Spotify, mais sans les publicités. De quoi aider de nombreux utilisateurs en cette période difficile à cause de l'envolée des prix.



C'est aussi une autre façon pour Amazon de justifier l'augmentation du prix de son adhésion à Prime en début d'année. En février, la société a annoncé que, pour la première fois en quatre ans, le prix de l'abonnement allait augmenter. Est-ce que donner accès à tout son catalogue musical sera suffisant pour retenir les centaines de millions d'abonnés Prime... l'avenir nous le dira !



Qu'en pensez-vous ?

Télécharger l'app gratuite Amazon Music

