États-Unis : les abonnés Amazon Prime pourraient bientôt avoir un forfait mobile !

L'abonnement Amazon Prime est un succès mondial, essentiellement grâce à la plateforme de streaming Prime Vidéo où une tonne de films, séries et documentaires sont disponibles, mais aussi grâce à la livraison en 1 jour ouvré ou le soir même. Même si l'offre est déjà très complète, ce n'est jamais assez pour Amazon qui en veut toujours plus. La dernière idée en date serait d'intégrer un forfait mobile, dans un premier temps aux États-Unis et pourquoi pas après dans d'autres pays !

Amazon veut devenir un MVNO aux US

Amazon Prime, c'est la livraison en 1 jour ouvré gratuite sur des millions d'articles éligibles, du streaming vidéo avec Prime Video, un accès à des livres électroniques, un abonnement gratuit à votre streamer préféré sur Twitch, un accès à de la musique en streaming... Tout cela pour seulement 139$ par an aux États-Unis. Si au premier abord, l'offre est déjà extrêmement intéressante vu le coût annuel ou mensuel, Amazon estime que son abonnement Amazon Prime pourrait passer un nouveau cap dans un avenir proche. La firme de Seattle souhaite inclure un forfait mobile à activer gratuitement pour tous les membres Prime qui résident aux États-Unis !



Comme le révèle Bloomberg dans un rapport exclusif, Amazon s'est rapproché des principaux opérateurs mobiles sur le marché américain : Verizon, T-Mobile et AT&T. L'entreprise cherche depuis près d'un mois et demi à négocier un forfait mobile à un tarif très bas.

L'objectif d'Amazon serait de prendre en charge en intégralité le forfait dans l'abonnement Prime sans frais supplémentaire pour les personnes qui souscriront à l'abonnement annuel ou mensuel. Bien sûr, les discussions sont complexes, car les opérateurs mobiles aux États-Unis sont loin d'être aussi généreux que les opérateurs français en termes de tarifs et de quantité de Go dans les forfaits mobiles.



Si un accord arrive à voir le jour, Amazon deviendrait un opérateur mobile virtuel (MVNO) aux États-Unis, mais la rentabilité pourrait être difficile, car l'opérateur cherchera à obtenir une petite marge de bénéfice (ce qui est normal puisqu'il ouvre l'accès à son réseau mobile) et Amazon devra amortir les dépenses que pourrait générer un tel accord.



Globalement, un forfait mobile entièrement gratuit pour les membres Amazon Prime est peu probable vu à quel point l'offre proposée est déjà intéressante et doit coûter cher à Amazon (payer les livreurs pour la livraison gratuite, investir dans des contenus originaux pour Prime Vidéo, payer les maisons de disque pour Amazon Music...). Toutefois, le prix que pourrait être obligé à payer un abonné Prime qui souhaite souscrire le forfait pourrait être dérisoire comparé aux forfaits mobiles vendus chez les opérateurs américains.