Amazon Prime Day : 30 jeux vont être offerts aux abonnés, découvrez la liste !

Le 12 et 13 juillet, Amazon va remercier ses abonnés Prime à travers un événement Prime Day qui consistera à rafraîchir toutes les heures un grand nombre de ventes flash. L'entreprise va également proposer la gratuité sur 30 jeux populaires à télécharger sur PC dans le cadre du "Prime Gaming". Découvrez la liste complète des jeux que vous pourrez obtenir sans débourser le moindre centime !

Amazon va vous faire plaisir !

Avec les vacances d'été qui arrivent, vous allez probablement avoir une tonne de temps libre, si votre réflexe sera de profiter du soleil et de vos proches, les jeux seront peut-être aussi l'une de vos principales sources de divertissements.

Amazon a décidé de vous faire découvrir de nouveaux jeux, le géant américain s'est rapproché de plusieurs studios de développement pour négocier la gratuité de quelques jeux populaires pour les abonnés Amazon Prime.



Les jeux seront téléchargeables exclusivement via le site gaming.amazon.com, l'endroit dédié aux gamers où une multitude de bons plans sont renouvelés tous les mois. On y retrouve des DLC, mais aussi régulièrement de nouveaux jeux en version complète à installer gratuitement.

Sur un billet de blog, Amazon a révélé que du 21 juin au 13 juillet, les abonnés Prime pourront récupérer sans aucun frais un total de 30 jeux. Le géant américain a choisi une plus longue durée que les 2 jours du Prime Day afin que les utilisateurs qui n'ont pas la Fibre puissent aisément télécharger tous les titres qui leur font envie !

La liste des jeux

Voici la liste complète des 30 jeux qui vont être offerts, comme vous pouvez le constater, il y a une grande diversité pour attirer un maximum d'abonnés Prime :

GRID™ Legends

Mass Effect Legendary Edition

Need for Speed Heat

Star Wars Jedi Knight – Jedi Outcast

Star Wars Jedi Knight – Jedi Academy

Star Wars Republic Commando

8Doors : Arum's Afterlife Adventure

10 Second Ninja X

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Spécial

Giana Sister : Twisted Dreams

HUE

Manuel Samuel

Gone Viral

Metal Unit

Metal Slug 2

Pumped BMX Pro

Puzzle of The Year – 10 Pack

Rain World

Road Trip – 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Darkside Detective

The Darkside Detective : A Fumble in the Dark

The Crow's Eye

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metromicon : Slay the Dance Floor

Comment s'abonner à Amazon Prime ?

Nous sommes plus de 200 millions dans le monde à faire confiance à Amazon et à avoir souscrit à un abonnement Amazon Prime. Si aujourd'hui cet abonnement est si populaire, c'est qu'il y a des raisons...



En adhérant à Prime, vous obtenez ces avantages :

L'accès à Prime Vidéo

La livraison en 1 jour ouvré ou le soir même

Amazon Music Prime (un catalogue avec 2 millions de titres à écouter)

Prime Reading (un accès à des centaines d'ebooks à emprunter)

Un accès prioritaire à certaines ventes flash

Un stockage illimité de vos photos dans le cloud de Prime Photos

Un abonnement Prime Gaming offert à votre chaîne Twitch préférée ainsi que des contenus en jeu et des jeux offerts

Une livraison ou le Drive offert pour les courses alimentaires chez des partenaires comme Monoprix et Casino

Avec tous ces privilèges, on retrouve un prix extrêmement bas. Si vous avez moins de 26 ans, l'Amazon Prime vous coûtera seulement 24 euros par an avec toujours une résiliation possible à tout moment et un essai de 90 jours.

Si vous êtes plus âgé, l'abonnement Amazon Prime vous sera facturé à 49 euros par an, vous aurez un avantage supplémentaire par rapport à l'offre pour les moins de 26 ans, c'est que vous pourrez partager les bienfaits de la livraison rapide avec une autre personne.

