Prime Day 2023 : découvrez des jeux PS5 en promotion

Gotham Knights



Plongez-vous dans un univers sombre et fascinant avec ce jeu d'action-aventure en monde ouvert à la troisième personne, qui vous permettra d'incarner certains des personnages les plus emblématiques de l'univers de Batman. Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin se réunissent pour former une équipe redoutable, prête à défendre Gotham City et à perpétuer l'héritage du Chevalier Noir.



A Plague Tale: Innocence



Plongez dans un récit déchirant récompensé à maintes reprises, où Amicia et son petit frère Hugo luttent pour leur survie pendant les heures les plus sombres de l'histoire. Traqués par l'inquisition et confrontés à des hordes de rats menaçantes, ils découvrent le pouvoir de l'entraide et de la confiance. Profitez de l'expérience ultime sur PlayStation 5 avec des graphismes améliorés en résolution 4K, 60 images par seconde et des temps de chargement réduits.



FIFA 23 SAM KERR EDITION PS5



Découvrez FIFA 23 avec la technologie révolutionnaire HyperMotion2 qui offre des animations réalistes grâce à des millions d'images de captures de match. Vivez l'excitation des Coupes du Monde de la FIFA 2022 et 2023, avec la possibilité de représenter des clubs féminins dans le jeu. Profitez d'une jouabilité améliorée, de nouvelles mécaniques de tirs et de coups francs, ainsi que de la fonctionnalité Cross-Play pour affronter vos amis sur différentes plateformes. FIFA 23 redéfinit l'expérience du "Jeu Universel".



The Callisto Protocol



The Callisto Protocol est un survival horror nouvelle génération qui plonge les joueurs dans une histoire palpitante sur la lune morte de Jupiter. En incarnant Jacob Lee, un détenu de la prison de Fer Noir, les joueurs devront affronter des horreurs indicibles et découvrir les sombres secrets de la puissante United Jupiter Company. Avec un mélange de tension, de brutalité et de scènes poignantes, le jeu propose des combats intenses en tir et en corps à corps, où la créativité et l'utilisation de l'environnement seront essentielles pour survivre. Explorez l'environnement hostile de Callisto et dévoilez les mystères qui hantent cette lune isolée de Jupiter.



Ubisoft Watch Dogs Legion



Dans Watch Dogs Legion, plongez dans un Londres futuriste et dystopique où la surveillance est omniprésente. Rejoignez la résistance, DedSec, et menez une lutte contre un régime autoritaire qui a pris le contrôle de la ville. Le hacking est au cœur du gameplay, permettant aux joueurs de pirater des systèmes, de contrôler des drones et de manipuler l'environnement pour atteindre leurs objectifs. Avec une narration immersive, une reconstitution détaillée de Londres et une liberté de gameplay sans précédent, Watch Dogs Legion promet une expérience passionnante et immersive dans un monde cyberpunk.



Detroit: Become Human



Dans ce jeu, plongez dans un monde où vos choix influencent le destin de personnages clés et d'une ville entière. Incarnez trois personnages aux destins entrelacés : Connor, chargé d'enquêter sur des crimes ; Markus, qui mène une rébellion des androïdes ; et Kara, une androïde cherchant à trouver sa propre voie. Leurs vies sont entre vos mains, et chaque décision compte.



Oxide Room 104



Dans Oxide Room 104, un jeu d'horreur en solo, échappez à un motel sinistre et évitez une créature terrifiante. Prenez des décisions cruciales pour survivre et découvrez les différentes fins possibles. Chaque mort vous fait recommencer, mais le motel change à chaque fois.



Ma Vie à la Ferme



Dans ce jeu de gestion de ferme, rénovez votre exploitation, élevez des animaux, cultivez des produits biologiques et prenez des décisions stratégiques pour devenir le meilleur agriculteur. Protégez votre bétail des dangers et développez vos compétences grâce au système de niveaux. Un mélange de gestion du temps et de stratégie agricole.



