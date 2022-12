Les jeux Xbox vont augmenter, découvrez les nouveaux tarifs à venir !

Depuis plus d'un an, nous avons pu apercevoir une multitude d'augmentations tarifaire sur les abonnements numériques à renouvellement mensuel, les jeux sur consoles et même dans la distribution des applications comme ça a été le cas récemment sur l'App Store. Si on pouvait penser que tout cela était terminé, ça continue cette fois-ci avec Microsoft qui affirme que les jeux Xbox vont augmenter de prix dans peu de temps.

L'inflation ne s'arrête jamais

Il y a quelques mois, on apprenait que Sony, Activision, Take-Two Interactive et Ubisoft avaient décidé d'augmenter les prix de leurs gros titres, les trois sociétés estiment qu'il est tout à fait légitime qu'un jeu sur console ou PC atteigne plus de 70€ quand celui-ci a plusieurs années de développement et a coûté des dizaines de millions de dollars pour son développement.



Microsoft a décidé de rejoindre le mouvement de l'augmentation tarifaire des jeux sur consoles, l'entreprise a dévoilé son intention de faire évoluer les prix des gros titres sur Xbox.

Microsoft a annoncé que Forza MotorSport, Starfield ainsi que Redfall vont passer de 69,99€ à 79,99€, une hausse de prix sur son store, mais aussi sur les versions physiques des jeux !

Un représentant de Microsoft a déclaré à IGN que le prix "reflète le contenu, l'ampleur et la difficulté technologique de ces produits." En ce qui concerne la disponibilité sur le Xbox Game Pass, rien ne change, les jeux cités ci-dessus seront accessibles via le Game Pass le jour même de leur mise en vente, à l'instar des autres jeux créés par les équipes Xbox.



Cette hausse de prix était prévisible, car le chef de Xbox, Phil Spencer avait déclaré il y a 1 mois et demi : "Nous avons tenu le prix sur notre console, nous avons tenu le prix sur les jeux et notre abonnement. Je ne pense pas que nous serons en mesure de le faire pour toujours. Je pense qu'à un moment donné, nous devrons augmenter certains prix sur certaines choses".

Il est fort probable que Spencer avait déjà de précieuses informations et voulait préparer les esprits à ce changement majeur dans le prix des jeux vidéos sur Xbox.

Source