Unity revoit ses nouveaux tarifs pour calmer les développeurs de jeux

Depuis quelques jours, de nombreux développeurs de jeux étaient vent debout contre l'entreprise Unity après que cette dernière a annoncé des changements dans sa politique de tarification qui pouvaient ruiner une bonne partie d'entre eux. D'ailleurs, quelque soit le secteur, le changement de modèle économique est décidément à la mode.

Qu'est-ce que le moteur de jeu Unity ?

Si vous ne savez pas de quoi l'on parle, Unity est un concurrent du Unreal Engine d'Epic Games, un outil vise à simplifier considérablement le travail de création d'environnements de jeu en 2D et en 3D en prenant en charge une grande partie du travail graphique. Cela inclut la création de textures, d'ombres et d'effets réalistes. Il prend également en charge une grande partie des animations, ce qui laisse aux développeurs plus de temps pour se concentrer sur les aspects créatifs de leur travail, comme le scénario, le gameplay, l'ambiance, etc.



Unity a été lancé pour la première fois sur Mac en 2005 et est aujourd'hui largement utilisé par les développeurs de jeux pour tout ce qui concerne iOS et Android, ainsi que sur les consoles de jeux comme PlayStation et Xbox et les casques VR. Il est également utilisé en automobile et dans l'industrie du bâtiment. Une licence Pro coûte près de 2000 euros en 2023, 4000 € pour une licence "Industrie". Il y a aussi une offre gratuite, c'est elle qui évolue.

Nouveau modèle de tarification

Unity facture actuellement aux développeurs un forfait par utilisateur. Toutefois, dans un billet de blog publié la semaine dernière, l'entreprise a annoncé un nouveau modèle de tarification, selon lequel les développeurs paieraient une redevance chaque fois que leur jeu est installé sur l'appareil d'un utilisateur, à partir d'un certain seuil.



Cette mesure est plus que mal passée auprès des développeurs, car elle augmentait considérablement leurs dépenses, avec des frais allant jusqu'à 15 cents par installation. Le véritable problème réside dans le principe d'installation, car un jeu que vous installez à la fois sur l'iPhone et sur l'iPad sera comptabilisé deux fois. Idem, si vous désinstallez le jeu et le réinstallez par la suite, le développeur devra à nouveau passer à la caisse. Impensable.

Les nouveaux frais seraient particulièrement problématiques pour ceux qui vendent des jeux à des prix très bas, ou financés par la publicité. Pire, si quelqu'un essaie un jeu gratuit, décide rapidement qu'il n'est pas fait pour lui et le désinstalle, les développeurs pourraient même perdre de l'argent.

Unity va "apporter des modifications" à sa politique

L'entreprise a maintenant tweeté qu'elle avait entendu ces plaintes et qu'elle repensait les choses. Les développeurs de jeux mobiles ne sont toutefois pas rassurés, à en croire les réponses sous le fil X.